Kaymer und Kieffer in Dubai mit guten Runden – Li vorn

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat bei der Dubai Desert Classic Chancen weiter Chancen auf eine Top-Platzierung. Der 33-Jährige aus Mettmann spielte am Samstag eine sehr gute 67er-Runde und liegt mit insgesamt 204 Schlägen auf dem geteilten 21. Rang.

Der Chinese Li Haotong setzte sich in China an die Spitze.

Foto: Kamran Jebreili – dpa

Der Chinese Li Haotong hat als Führender nach drei Runden auf dem Par-72-Kurs des Emirates Golf Clubs allerdings schon acht Schläge Vorsprung auf Kaymer. Maximilian Kieffer verspielte mit einem Doppel-Bogey am letzten Loch eine bessere Ausgangsposition vor dem Schlusstag der mit drei Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der 27 Jahre alte Düsseldorfer kam dennoch auf eine gute 68er-Runde und ist nun mit 206 Schlägen geteilter 35. Der Ratinger Marcel Siem war nach der zweiten Runde am Cut gescheitert.