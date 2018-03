Kaymer und Bubba Watson im Juli auf Gut Kaden

Deutschlands Golfstar Martin Kaymer und Masters-Sieger Bubba Watson aus den USA schlagen am letzten Juli-Wochenende beim internationalen Einladungsturnier auf Gut Kaden bei Hamburg ab.

Martin Kaymer schlägt bei einem Pressetermin auf dem Golfplatz Gut Kaden bei Hamburg ab.

Foto: Malte Christians – DPA

«Wir haben leider nur ein Turnier der European Tour in Deutschland, da ist dieses Einladungsturnier eine tolle Gelegenheit, zusätzlich zu Hause zu spielen», sagte in Alveslohe der Weltranglisten-Sechste Kaymer am Donnerstag in Alveslohe. «Die Entwicklung des Turniers finde ich riesig, es ist eine Riesenmöglichkeit, Golf zu pushen», ergänzte der 27-Jährige aus Mettmann.

Die beiden Turniertage (28./29. Juli) direkt in der Woche nach den British Open ziehen eine Reihe von internationalen Stars an: Dustin Johnson (USA), Peter Hanson (Schweden), Edoardo Molinari (Italien), Miguel Ángel Jiménez (Spanien), Colin Montgomerie (Schottland) und Ian Poulter (England) haben für die vierte Turnierauflage zugesagt.