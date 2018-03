Kaymer trifft Zuschauer – Lambert verletzt Frau

Golfprofi Martin Kaymer und Nationalspieler Moritz Lampert (St. Leon-Rot) haben beim Einladungsturnier auf Gut Kaden bei Hamburg unabsichtlich zwei Zuschauer verletzt.

Martin Kaymer hat versehentlich einen Zuschauer am Hals getroffen.

Foto: Angelika Warmuth – DPA

Der Weltranglisten-18. aus Düsseldorf traf am Samstag beim Abschlag in Alveslohe einen Mann kurz unter dem Hals am Brustkorb, Lampert verletzte an der fünften Bahn eine Frau an der Stirn.

Die stark blutende Zuschauerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Mann kam glimpflich davon. «Das war extrem bitter, die Frau lag 20 Minuten da und wir wollten erst gar nicht weiterspielen», berichtete Kaymer: «Das waren keine guten Schläge von uns, das kann uns Profis auch passieren.» Bei den British Open war zuletzt ein Teenager von dem Nordiren Rory McIlroy nach einem verunglückten Abschlag am Kopf getroffen worden.

Mehr als 10 000 Zuschauer verfolgten die Show-Veranstaltung, die im Ryder-Cup-Modus in zwei Teams gespielt wurde. Die Mannschaft von Kaymer und Bubba Watson (USA) gewann nach einer halben Runde mit 19,5 zu 16,5 gegen das Team von Colin Montgomerie.

Am Sonntag spielt auch der Däne Thorbjörn Olesen bei den «Schüco-Open», der bei den Austrian Open auf der European Tour noch den Sieg verspielte und nur Fünfter wurde. Seinen zweiten Erfolg auf der Europa-Tour und 166 660 Euro Preisgeld sicherte sich der Österreicher Bernd Wiesberger bei seinem Heimturnier.