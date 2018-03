Kaymer hat auf Kiawah Island den Ryder Cup im Blick

Beim letzten Major des Jahres läuft für Golfprofi Martin Kaymer auch der Countdown für den Ryder Cup. Bei der von ihm vor zwei Jahren gewonnenen PGA Championship will der Düsseldorfer an alte Stärke anknüpfen, um nicht noch im letzten Moment die Cup-Nominierung aufs Spiel zu setzen.

Martin Kaymer hat auch die Qualifikation für den Ryder Cup im Visier.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Von Krise will der in der Weltrangliste auf Platz 21 abgerutschte Kaymer nichts wissen. «Ich freue mich auf das Riesen-Turnier, werde Gas geben», sagte der 27-Jährige vor dem Start am Donnerstag gemeinsam mit dem langjährigen Weltranglisten-Ersten Tiger Woods.

Der Golfplatz auf Kiawah Island in South Carolina direkt am Atlantik ist jedoch berüchtigt: mit 7000 Metern ist er der längste in der Geschichte der Majors. 1991 verlor Europa auf dem Dünenplatz den Ryder Cup.

Wie gut die Laune von Kaymer trotz Platz 29 bei der Bridgestone Invitational am vergangenen Wochenende in Akron/Ohio ist, twitterte Caddie Craig Conelly aus dem Privatjet der Golfprofis mit einem Foto von sich und seinem Chef. Vor zwei Jahren gewannen sie zusammen in Whistling Straits, einem ähnlichen Platz wie dem Ocean Drive an der Ostküste.

Der Wechsel des Caddies vor Wochenfrist von dem stillen Christian Donald zurück zum locker-lustigen Schotten soll Kaymer für den Ryder Cup den nötigen Schub geben. Bisher ist er im Team dabei, darf sich aber keinen Ausrutscher erlauben. Vom 28. bis 30. September will das europäische Team in Medinah/Illinois seinen Ryder-Cup-Titel gegen die USA verteidigen.

Richtig gut drauf scheint Woods zu sein, der mit einer 66er-Schlussrunde in Ohio seine Ambitionen auf den 15. Major-Erfolg untermauerte. Zuletzt siegte er 2008 bei einem der großen vier Events. Im Vorjahr waren Kaymer und Woods bei der PGA Championship am Cut gescheitert. Gemeinsam mit Titelverteidiger Keegan Bradley im Flight wollen sie nun für Furore sorgen und ein Wörtchen um den Siegerscheck von 1,4 Millionen Dollar mitreden.

Ganz früh morgens um 7.20 Uhr (Ortszeit) schlägt PGA-Rookie Marcel Siem ab. In der Vorbereitung auf seine Premiere bekam der Ratinger die Wetterkapriolen an der Küste zu spüren, musste wegen mehrmaliger Gewitterunterbrechungen seine Proberunde am Dienstag absagen.

«Ich habe allerdings meine Hausaufgaben auf der Range und dem Puttinggrün gemacht. Es war immer eine Stunde Training, dann wegen des Wetters eine Stunde rumsitzen. In diesem Rhythmus verlief der ganze Tag», sagte Siem der Nachrichtenagentur dpa. Sein Turniersieg auf der Europa-Tour in Paris hat dem oft zweifelnden 32-Jährigen Auftrieb gegeben: «Mein Spiel wird immer besser und die Zielsetzung ist Top 10.»