Golfstar Woods zuversichtlich vor Rückkehr auf die US-Tour

Golf-Superstar Tiger Woods hat sich vor seinem lang erwarteten Comeback auf der amerikanischen PGA-Tour zuversichtlich geäußert. Der 42-Jährige erklärte, dass sein Gesundheitszustand deutlich besser sei als noch vor einem Jahr.

Tiger Woods bei einer Pressekonferenz vor dem Golfturnier bei San Diego.

Foto: Gregory Bull – dpa

„Ich habe keinerlei Schmerzen mehr in meinem Rücken“, sagte Woods einen Tag vor dem Beginn der Farmers Insurance Open auf dem Torrey Pines Golf Course im kalifornischen La Jolla.

Für Woods ist es der erste offizielle Wettkampf nach seiner langen Verletzungspause und erst das zweite PGA-Turnier seit August 2015, an dem er teilnimmt. Im April des vergangenen Jahres war der 14-malige Major-Sieger zum vierten Mal am Rücken operiert worden.

„Ich will einfach anfangen auf der Tour zu spielen, um wieder in einen regelmäßigen Rhythmus zu gelangen. Das habe ich seit ewiger Zeit nicht mehr getan. Ich weiß daher gar nicht, was ich zu erwarten habe“, sagte Woods, der auf dem Golfkurs in der Nähe von San Diego bereits sieben Mal gewinnen konnte. Zudem gewann er auf dem Golfplatz im Jahr 2008 den US-Open-Titel.

Die langjährige Nummer eins der Welt startet seinen erneuten Comeback-Versuch am Donnerstag bei dem mit 6,9 Millionen Dollar dotierten Turnier. In der Weltrangliste liegt der Kalifornier derzeit auf Position 647.