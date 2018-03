Engländer Donald wieder Erster der Golf-Rangliste

Der Engländer Luke Donald ist wieder die Nummer eins der Golf-Weltrangliste. Der 34-Jährige gewann das PGA-Turnier in Palm Harbor/Florida und verdrängte damit den Nordiren Rory McIlroy von der Spitze.

Der Engländer Luke Donald übernahm nach dem Sieg in Palm Harbor wieder die Führung in der Weltrangliste.

Foto: Ali Haider – DPA

Donald setzte sich bei der mit 5,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im Stechen gegen die beiden Amerikaner Jim Furyk und Robert Garrigus sowie Sang-Moon Bae aus Südkorea durch.

«Natürlich ist der erste Platz etwas, was mich zusätzlich motiviert», sagte der Brite, der am Schlusstag eine starke 66er-Runde spielte und auch im Stechen die Nerven behielt. McIlroy hatte Donald erst vor zwei Wochen mit seinem Erfolg bei der Classic in Palm Beach vom Golf-Thron gestoßen.