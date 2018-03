Bradley siegt in Ohio – Kaymer rutscht aus Top 20

US-Golfprofi Keegan Bradley hat sich mit einer überragenden 64er Schlussrunde den Sieg bei dem hochkarätig besetzten WGC-Bridgestone Invitational in Akron/Ohio gesichert.

Keegan Bradley hat das Turnier in Akron am Schlussloch für sich entschieden.

Foto: John G. Mabanglo – DPA

Der 26-Jährige fing am Sonntag noch seinen Landsmann Jim Furyk am letzten Loch ab, der das mit 8,5 Millionen Dollar dotierte Turnier bis dahin dominiert hatte. «Ich habe schon als Kind davon geträumt, mit Jim zu spielen», sagte Bradley, der nun in Topform als Titelverteidiger zur PGA Championship anreist.

Furyk zeigte auf dem Par-4-Schlussloch Nerven, spielte eine Sechs und gab den sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Bradley triumphierte im Firestone Country Club mit insgesamt 267 Schlägen vor Furyk (268) und dem schlaggleichen Steve Stricker (USA). Für seinen dritten Sieg auf der US-PGA-Tour kassierte Bradley 1,4 Millionen Dollar. «Das ist es, woraus Träume gemacht sind», meinte Bradley.

Deutschlands bester Golfer Martin Kaymer beendete die Generalprobe für das vierte Major des Jahres mit 281 Schlägen auf dem 29. Platz und rutschte mit Rang 21 erstmals seit seinem Majorsieg vor zwei Jahren aus den Top 20 der Weltrangliste. Kaymers solide Vorstellung vor allem auf den Grüns macht aber Mut für die PGA Championship von Donnerstag an im Kiawah Island Resort in South Carolina. Der 27-jährige Düsseldorfer kann nun seine Ryder-Cup-Nominierung perfekt machen. Dabei muss Kaymer von Beginn an gute Nerven beweisen, wenn er gemeinsam mit Zuschauermagnet Tiger Woods und Bradley die ersten zwei Tage unterwegs sein wird.

Seinen bisherigen neunten Platz im Ryder-Cup-Ranking konnten ihm der ebenfalls 29. von Ohio, Sergio Garcia (Spanien), und der Belgier Nicolas Colsaerts auf Rang 45 nicht streitig machen. Zehn Profis qualifizieren sich für den Kontinentalvergleich Ende September in den USA über ihre Punkte, zudem gibt es zwei Wildcards. Der Ratinger Marcel Siem (288) kam auf den 60. Rang und kann sich auf eine der zwei begehrten Zusatznominierungen nur Hoffnungen machen, wenn er bei seiner ersten PGA Championship deutlich besser abschneidet als in Akron.

Woods (276) kommt immer besser in Schwung und verbesserte sich mit einer starken 66er Schlussrunde noch auf den achten Platz. «Ich habe eine ganze Menge guter Schläge gemacht», sagte der Kalifornier. Der Weltranglistenzweite will bei der PGA Championship Jagd auf seinen 15. Major-Sieg machen. In starker Form präsentierte sich auch der Weltranglistendritte Rory McIlroy aus Nordirland, der in Akron mit 272 Schlägen den fünften Rang belegte. Die Nummer eins der Welt, Luke Donald (England/276), landete wie Woods auf dem achten Platz.

Grund zum Feiern hatte Bernhard Langer. Der 54-Jährige aus Anhausen gewann auf der Champions Tour bereits sein 15. Senioren-Turnier. Der Sieg bei der 3M Championship in Blaine/Minnesota brachte Langer 262 500 Dollar ein.