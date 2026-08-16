Darja Varfolomeev sammelt bei der Gymnastik-WM in Frankfurt/Main fleißig Edelmetall. Die Mehrkampf-Weltmeisterin holt auch mit dem Ball den Titel und wird Dritte mit dem Reifen.

Frankfurt/Main (dpa) - Darja Varfolomeev hat bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik ihre zweite Gold-Show abgeliefert. Nach dem Triumph im Mehrkampf holte die 19 Jahre alte Ausnahmeathletin auch mit dem Ball den Titel. Es war bereits der 13. WM-Sieg für Varfolomeev, die zudem Bronze mit dem Reifen gewann.

Vor 4.250 Zuschauern in der erneut ausverkauften Frankfurter Festhalle erhielt Vorfolomeev für ihre schwierige Ball-Übung 30,350 Punkte und den tosenden Applaus des Publikums. Am Ende verwies sie die unter neutraler Flagge startenden Russinnen Sofija Ilterjakowa (29,800) und Maria Borisowa (29,150) deutlich auf die weiteren Medaillenplätze.

Zuvor hatte Varfolomeev auch mit dem Reifen einen starken Auftritt hingelegt. 30,400 Punkte bedeuteten Rang drei. Zur Goldmedaille, die Taisiia Onofriichuk aus der Ukraine gewann, fehlten nur 0,3 Zähler. Zweite wurde Titelverteidigerin Sofia Raffaeli aus Italien (30,500).

Gruppe geht leer aus

Im Finale mit dem Band kann Varfolomeev am Nachmittag weiteres Edelmetall einsammeln. Nur in der Entscheidung mit den Keulen ist die Sportlerin des Jahres von 2024 nicht dabei. Als Neunte der Qualifikation hatte sie das Finale knapp verpasst.

Zum Auftakt des letzten WM-Tages war die deutsche Gruppe leer ausgegangen. Im Gerätefinale mit fünf Bällen blieb dem Quintett mit Alisa Datsenko, Anja Kosan, Alina Ott, Helena Ripken und Anna-Maria Shatokhin nur der achte Platz. Gold ging an Brasilien.