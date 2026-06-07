Das dritte Playoff-Endspiel in der NHL hat es in sich. Die Carolina Hurricanes verlieren am Ende trotz einer großen Aufholjagd. Auch Rekorde werden gebrochen.

Las Vegas (dpa) – Die Vegas Golden Knights haben nach einem turbulenten dritten Endspiel wieder die Führung in der Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL übernommen. Die Gastgeber gewannen in Las Vegas nach Verlängerung 5:4 gegen die Carolina Hurricanes, nachdem sie zuvor in der regulären Spielzeit eine 4:0-Führung aus den Händen gegeben hatten. Das Team aus der Glücksspiel-Metropole führt in der Serie nun mit 2:1-Siegen, für den Titel braucht eine Mannschaft vier Erfolge.

Ein Glückstreffer bescherte Las Vegas in der sechsten Minute der zweiten Verlängerung das erlösende Siegtor. Ein Schlagschuss von Shea Theodore von der blauen Linie prallte von der Bande hinter dem Tor zurück. Der Puck ging dann von Carolina-Schlussmann Brandon Bussi aus ins Tor, nachdem zuvor noch sein Teamkollege Jordan Martinook hinter dem Tor die zurückkommende Scheibe unglücklich berührt hatte.

Gleich zwei Rekorde

Die Golden Knights führten schon 4:0 nach dem zweiten Drittel, in dem Mitch Marner binnen 6:10 Minuten der schnellste Hattrick in einem NHL-Finale gelang. Dann verkürzten die Gäste im letzten Abschnitt mit drei Toren binnen 39 Sekunden auf 3:4. In so kurzer Zeit waren zuvor noch nie einer Mannschaft drei Treffer in einem Finale um den Stanley Cup gelungen.

Ohne eigenen Torwart und mit einem zusätzlichen Spieler erzwang Andrej Swetschnikow in der 59. Minute mit dem Tor zum 4:4 die Verlängerung. Dort durften dann doch noch die Hausherren jubeln. Das vierte Spiel der Serie findet in der Nacht zum Mittwoch erneut in Las Vegas statt.