Nach einigem Hin und Her steht es nun fest: Carlo Ancelotti verlässt Real Madrid schon in diesem Sommer. Seine neue Aufgabe steht fest. Die Herausforderung ist groß.

Madrid (dpa) - Carlo Ancelotti verlässt vorzeitig Real Madrid und wird Fußball-Nationaltrainer von Brasilien. «Die beste Nationalmannschaft in der Geschichte des Fußballs wird nun vom erfolgreichsten Trainer der Welt geführt», teilte der brasilianische Fußballverband (CBF) mit. Der 65-Jährige habe einen entsprechenden Vertrag unterschrieben und werde die Seleção zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen.

«Carlo Ancelotti an die Spitze Brasiliens zu holen, ist mehr als ein strategischer Schritt. Es ist ein Zeichen an die Welt, dass wir entschlossen sind, den ersten Platz auf dem Podium zurückzuerobern», sagte CBF-Präsident Ednaldo Rodrigues. «Er ist der beste Trainer der Geschichte, und jetzt leitet er die beste Mannschaft der Welt. Gemeinsam werden wir glorreiche neue Kapitel für den brasilianischen Fußball schreiben.»

Ancelotti werde den Rekordweltmeister in den nächsten beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Ecuador und Paraguay im kommenden Monat coachen.

Real Madrid spielt enttäuschende Saison

Um das Engagement Ancelottis in Brasilien hatte es zuletzt viele Gerüchte und Berichte gegeben. Er hatte die Seleção eigentlich schon ab Sommer vergangenen Jahres trainieren sollen, sich dann aber für Real entschieden. Nun soll er auch ein Angebot aus Saudi-Arabien gehabt haben.

Seine zweite Amtszeit in der spanischen Hauptstadt hatte 2021 begonnen. Das Ende in diesem Sommer kommt nach einer bisher enttäuschenden Saison nicht überraschend.

Nach dem Titeltriumph in der spanischen Meisterschaft und vor allem in der Champions League in der vorangegangenen Spielzeit im Finale gegen Borussia Dortmund schied Real diesmal in der Meisterklasse im Viertelfinale kläglich gegen den FC Arsenal aus. Im spanischen Pokal verlor Ancelotti mit Real im Finale gegen den FC Barcelona, was in Madrid immer als besonders schmerzhaft empfunden wird.

Auch die Meisterschaft ist Barcelona kaum noch zu nehmen. Erst am Sonntag verlor Real den spektakulären Clásico gegen das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick mit 3:4.

Ancelotti auch mit Bayern-Vergangenheit

Ancelottis neue Mannschaft, die Seleção, steckt seit Jahren in einer sportlichen Krise und verschliss bereits einige Trainer. Im März hatte sich der Verband von Dorival Júnior getrennt - nach einer 1:4-Schmach in der WM-Quali gegen Erzrivale Argentinien. In der Südamerika-Qualifikation steht Brasilien derzeit mit 21 Punkten aus 14 Spielen auf dem vierten Platz. Für das Turnier im kommenden Jahr qualifizieren sich die ersten sechs von zehn Mannschaften direkt, der Siebtplatzierte muss in die Relegation.

Ancelotti, selbst auch ehemaliger italienischer Nationalspieler, ist einer der erfolgreichsten Trainer im Fußballgeschäft. Insgesamt fünfmal - zweimal mit AC Mailand, dreimal mit Real - gewann er die Champions League. Er holte Meistertitel in den fünf großen europäischen Ligen - in Deutschland 2017 mit dem FC Bayern -, keinem vor ihm war das bis dahin gelungen.