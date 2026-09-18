Gleitgele im Öko-Test: Teuer flutscht nicht immer am besten

Gleitgele sorgen für ein reibungsloses Liebesleben. Eingesetzt an sehr intimer Stelle, sollten aber die Inhaltsstoffe stimmen. Ein Test zeigt: Die meisten Gele sind gut, manche aber auch gar nicht.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Egal ob man wegen Scheidentrockenheit oder persönlichen Vorlieben beim Sex ein Gleitgel benutzt – es sollte jedenfalls nicht gesundheitsschädlich sein. Die Zeitschrift «Öko-Test» (Ausgabe 10/2026) hat dahingehend 24 wasserbasierte Produkte unter die Lupe genommen.

Schlechte Noten wegen Konservierungsstoffen

Die gute Nachricht: Der Großteil der Gele ist «gut» oder sogar «sehr gut». Die schlechte Nachricht: Drei der Gleitmittel fallen glatt durch. Grund ist die Dosis bestimmter Konservierungsstoffe. So sind einige der getesteten Gleitgele mit Phenoxyethanol haltbar gemacht. Tierversuche weisen auf eine leberschädigende Wirkung hin, bei höheren Werten hat Öko-Test deshalb deutlich heruntergestuft.

Ein Produkt konserviert mit dem Formaldehydabspalter Imidazolidinyl-Urea. Die Folge: Das Labor fand freies Formaldehyd, das wahrscheinlich krebserregend ist und schon in kleinen Mengen die Schleimhäute reizt und Allergien auslösen kann.

Außerdem in der Kritik: Rezepturbestandteile, die die Umwelt schädigen. Produkte mit Aromen wurden gar nicht erst untersucht.

Gut geht auch günstig

Der Test zeigt: Teuer muss nicht immer das Beste sein. Die zwei «mangelhaften» und das eine «ungenügende» Gel lagen mit jeweils rund 10 Euro pro 100 Milliliter knapp über dem Preisdurchschnitt der getesteten Produkte.

Auch das teuerste Gel im Test erreichte gerade mal ein «Befriedigend». Hier wurde wegen des Inhaltsstoffes Propylparaben abgewertet, der hormonähnliche Wirkung in der Umwelt haben kann.

Dagegen gibt es ein Viertel der Gleitgele für weniger als vier Euro pro 100 Milliliter. Darunter sind auch drei «sehr gute» Produkte:

«Preventivo Gleitgel wasserbasiert» von Rossmann (Amor Gummiwaren)

«Waterglide Feel» von Amor Gummiwaren

«Chaps Gel» von Med Device

Wasser, Silikon oder Öl?

Wichtig zu wissen: Neben wasserbasierten Gleitgelen wie den getesteten gibt es auch Produkte auf Silikon- oder Ölbasis. Das sind laut «Öko-Test» die jeweiligen Vor- und Nachteile:

Wasserbasis

Vorteil: Die Gele sind meist gut verträglich, hinterlassen keine Flecken und greifen die meisten Sexspielzeuge nicht an.

Nachteil: Sie trocknen schnell aus und können dabei leicht klebrig werden. Nicht geeignet für die Anwendung im Wasser.

Silikonbasis

Vorteil: Sie trocknen kaum aus und gleiten lange, sind ergiebig.

Nachteil: Die Gele können die Oberfläche von Sextoys aus Silikon angreifen. Unter der Dusche benutzt, werden schwer abbaubare Silikone ins Abwasser gespült.

Ölbasis

Vorteil: Diese Gele sind sehr ergiebig und wasserfest. Sie ziehen nicht so schnell in die Haut ein und machen ausgiebige Liebesspiele mit.

Nachteil: Öl löst den Latex aus Kondomen an, diese könnten dann ihre Schutzwirkung verlieren. Außerdem lassen sich Flecken aus Stoff schlecht entfernen.