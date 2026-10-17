Der Mercedes-Ableger AMG bockt den viertürigen GT auf - zum SUV. Warum? Die Performance bleibt nahezu gleich, aber die Praktikabilität steigt. Und der Preis sinkt sogar.

Stuttgart (dpa/tmn) – AMG beweist ein Herz für zukunftsgewandte Schnellfahrer mit erhöhtem Platzbedarf und stellt dem elektrischen Mercedes-AMG GT-Viertürer jetzt ein SUV zur Seite. Der Sportwagen auf Stelzen soll im Frühjahr in den Handel kommen und bei 113.050 Euro starten, so der Hersteller weiter. Damit ist er sogar wenige hundert Euro günstiger als sein flacher Vetter.

Das SUV misst 5,09 Meter in der Länge und bietet bei 3,04 Metern Radstand Platz für fünf Insassen und 607 bis 1.740 Liter Gepäck – die 78 Liter unter der Bughaube nicht mitgerechnet.

Der Aufbau ist neu, aber der Antrieb mit den neuartigen Axialfluss-Motoren ist vergleichbar mit dem GT: Los geht es mit einem 53er mit zwei Motoren und 400 kW/544 PS. Darüber rangiert der GT 55, bei dem drei Motoren mit 600 kW/816 PS verbaut sind.

Es sollen bis zu 700 Kilometer Reichweite möglich sein

Und an der Spitze steht mit ebenfalls drei Motoren und bis zu 860 kW/1169 PS der GT63. Mit dann fast 2.000 Nm beschleunigt der 2,6 Tonnen schwere Kaventsmann in 2,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bis zu 270 km/h, teilt Mercedes mit.

Angeboten wird das GT SUV mit einer Batterie von 106 kWh oder 128 kWh, die mit 800 Volt arbeitet und eine neue Zellchemie nutzt. Das ermöglicht im Grundmodell Ladeleistungen von 600 und in den Varianten mit dem größeren Akku bis zu 710 kW, so Mercedes weiter. Wer seinen Speicher nach einer Normreichweite von bestenfalls 700 Kilometern leer gefahren hat, kann damit im Idealfall in zehn Minuten die Energie für 454 Kilometer nachladen.