Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob ein Holzlöffel tatsächlich dabei hilft, Glasflaschen schneller zu trocknen, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin (dpa/tmn) – Glasflaschen und Karaffen lassen sich zwar mit Wasser und Bürste leicht reinigen, doch beim Trocknen wird es knifflig: Durch die schmale Öffnung kommt man mit einem Geschirrtuch meist nicht hinein. Lässt sich das Problem mit einem einfachen Trick lösen?

TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll ein Holzlöffel dabei helfen, eine Glasflasche oder Glaskaraffe in nur 20 Minuten von innen zu trocknen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Holzlöffel-Tipp zum Trocknen von Glasflaschen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht – oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Die Flasche reinigen und mit Wasser ausspülen. Den Holzlöffel in die Flasche stellen und 20 Minuten warten.

Fazit nach 30 Minuten: Die Flasche ist noch immer nass. Der Holzlöffel hilft beim Trocknen also nicht. Wer die Flasche zum Trocknen kopfüber in eine Halterung oder Ähnliches stellt, sorgt zumindest dafür, dass Wasser ablaufen und Luft ins Innere gelangen kann.