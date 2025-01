Gladbachs Kleindienst: In einer Hinsicht besser als Kane

Mönchengladbach (dpa) – Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst empfindet den Vergleich mit Bayerns Harry Kane als eine Ehre. An einer Stelle sieht sich der Angreifer von Borussia Mönchengladbach sogar etwas stärker. «Ich kenne ihn nicht so persönlich, so dass ich nicht alles von ihm einschätzen kann, aber vielleicht bin ich ihm in Sachen Defensivarbeit etwas voraus», sagte Kleindienst dem Pay-TV-Sender Sky.

Am Samstag empfängt die Borussia den Rekordmeister (18.30 Uhr/Sky) am ersten Bundesliga-Spieltag nach der Winterpause. Der Engländer Kane führt die Torschützenliste der Bundesliga mit 14 Treffern an. Kleindienst traf bisher neunmal.

Kane sei ein Weltklassespieler, sagte der 29-jährige Kleindienst. «Was will man da vergleichen? Dafür reicht mein Portfolio gar nicht aus. Für mich ist schon positiv, dass es überhaupt angesprochen wird.» Das Stürmerduell wolle er nicht in den Fokus rücken.

Kleindienst will den Bayern ein Beinchen stellen

Wie man die Bayern ärgert, weiß Kleindienst aber. In der vergangenen Spielzeit traf er für Heidenheim dreimal gegen den FCB und holte einen Sieg. «Schauen wir mal, was diesmal kommt. Sowohl die Fans als auch die Spieler haben Lust darauf, den Bayern ein Beinchen zu stellen. Da geht man vielleicht unbewusst schon mal einen Schritt mehr», sagte der Stürmer.

Gladbach steigerte sich nach einem schwachen Saisonstart deutlich und steht vor dem 16. Spieltag auf Rang acht. Hat Kleindienst Europa-Träume? «Es wäre gelogen, wenn ich nein sagen würde», sagte der gebürtige Brandenburger. «Für alle steht aber erst mal im Vordergrund, dass wir eine solide Saison spielen und einen einstelligen Tabellenplatz anvisieren. Zu große Ziele zu früh ausrufen, bringt uns nichts.»