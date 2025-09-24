Nach der Trennung von Gerardo Seoane ist beim Traditionsclub der Trainerposten vakant. Neben Interimstrainer Eugen Polanski taucht ein prominenter Name aus Spanien auf.

Mönchengladbach (dpa) – Bei der Trainersuche von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach gibt es Gerüchte um den früheren spanischen Stürmerstar Raúl. Laut eines Berichts der «Sport Bild» soll dessen Berater Ginés Carvajal seinen Klienten beim Traditionsverein ins Gespräch gebracht haben.

Raúl, der bis zum Sommer sechs Jahre lang die zweite Mannschaft von Spaniens Rekordmeister Real Madrid trainiert hatte, war in der Vergangenheit einige Male mit deutschen Clubs in Verbindung gebracht worden. Vor allem bei seinem Ex-Club FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen wurde sein Name gehandelt.

Polanski als Dauerlösung?

Gladbach hatte sich nach drei Spieltagen vom Schweizer Gerardo Seoane getrennt. Als Interimstrainer fungiert der bisherige U23-Coach Eugen Polanski, der auch als Dauerlösung im Gespräch ist. In seinem ersten Spiel holte der frühere Mittelfeldspieler mit der Borussia ein 1:1 in Leverkusen.

Raúl ging einst zum Ende seiner Karriere zwischen 2010 und 2012 für Schalke auf Torejagd, wo er zum Publikumsliebling avancierte. Die Stürmer-Legende verfügt dementsprechend auch über Deutsch-Kenntnisse.