Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbachs Torhüter Jonas Omlin fällt für die kommenden Spiele aus. Der 31-Jährige habe sich beim 4:2-Sieg bei Werder Bremen am Samstag eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen, teilte der Bundesligist mit. Der Schweizer werde «voraussichtlich in den kommenden Spielen» fehlen. Omlin musste in Bremen in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.

«Wir wünschen Jonas schnelle und beste Genesung. Verletzungen gehören im Fußball leider dazu. Wir werden unseren Kapitän jetzt bestmöglich unterstützen, schnell wieder fit zu werden», sagte Borussia-Sportgeschäftsführer Roland Virkus laut Vereinsmitteilung.

Youngster im Fokus

Nach dem Saison-Aus von Stammtorwart Moritz Nicholas wollte der Fohlen-Kapitän eigentlich alles dafür tun, sich seinen verlorenen Stammplatz zurückzuerobern. Doch bereits bei seinem ersten Startelf-Einsatz nach dem Nicolas-Aus gegen Augsburg lief alles schief und Omlin flog nach 32 Minuten mit Rot vom Rasen.

In Bremen wurde der 18 Jahre alte Tiago Pereira Cardoso eingewechselt, der erst vor zwei Wochen beim 3:0 in Heidenheim wegen der Sperre von Omlin sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte. Der Luxemburger wird nun nach der Länderspielpause, in der er zu seiner Nationalmannschaft reist, wohl erneut zwischen den Pfosten stehen.