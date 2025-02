Gladbach verpasst Sprung auf Europacup-Platz

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbach hat im Kampf um die internationalen Startplätze den dritten Sieg in Serie verpasst. Die Elf vom Niederrhein kam im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt über ein 1:1 (1:1) nicht hinaus. Die Frankfurter, die auch im neunten Spiel nacheinander gegen Gladbach unbesiegt blieben, sind weiterhin Tabellendritter.

Die Gastgeber verpassten den Sprung ins obere Tabellendrittel. Vor 54.000 Zuschauern im Borussia-Park egalisierte Frankfurts Top-Angreifer Hugo Ekitiké (31. Minute) die Gladbacher Führung durch Nationalspieler Tim Kleindienst (26.).

Beide Trainer gingen mit Aufstellungssorgen ins Spiel und überraschten mit ihren personellen Änderungen. So kam Gladbachs Florian Neuhaus erstmals in dieser Saison zu einem Startelfeinsatz und vertrat den verletzten Rocco Reitz, der den Gladbachern ebenso fehlte wie Franck Honorat. Neuhaus sollte neben Julian Weigl im defensiven Mittelfeld für die spielerischen Akzente sorgen. Der unter der Woche mit Wadenproblemen pausierende Torjäger Kleindienst wurde hingegen rechtzeitig fit.

Batshuayi gleich in der Startelf

Die Frankfurter starteten mit ihrem Winter-Neuzugang Michy Batshuayi, der den Verlust des verkauften Torjägers Omar Marmoush kompensieren soll. Die Hessen mussten zudem auf ihren verletzten Abwehrspieler Robin Koch verzichten. Trainer Dino Toppmöller stellte daher auf eine defensive Viererkette um.

Damit verhinderten die Gäste aber nicht den Anfangsschwung der Borussen, die zu guten Möglichkeiten kamen und dabei auch von Neuhaus profitierten. Der Mittelfeldspieler sorgte immer wieder mit klugen Pässen für Gefahr. So kam auch die 1:0-Führung durch den Kopfball von Kleindienst zustande.

Die Frankfurter hatten bis dahin wenig Offensivszenen, nutzten aber die erste gute Chance durch Ekitiké zum Ausgleich, nachdem Borussias Torhüter Moritz Nicolas einen Schuss von Hugo Larsson an die Latte lenken konnte. Dann fiel der Ball dem Eintracht-Stürmer vor die Füße. Kurz drauf hatte Frankfurts Torschütze Pech, als er einen Pass von Ansgar Knauff nur an den Innenpfosten lenken konnte.

Nicolas sicherer Rückhalt

In der insgesamt sehr ausgeglichen und von vielen Zweikämpfen geprägten Partie schenkten sich beide Teams nichts. Die Frankfurter blieben mit ihren starken Offensivspielern stets gefährlich, doch die Durchschlagskraft von Omar Marmoush wurde vermisst. Eine gute Möglichkeit vergab der eingewechselte Can Uzun, der aber am starken Gladbacher Keeper Nicolas scheiterte.