Zehn Spiele ohne Sieg, kein Tor in fünf Partien: Gladbach taumelt. Wie geht es mit Trainer Seoane weiter? Virkus kündigt Gespräche an: «Es geht um den Club».

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus hat nach dem Bundesliga-Fehlstart ein Bekenntnis zugunsten seines Trainers Gerardo Seoane vermieden. Virkus zeigte sich «tief enttäuscht» nach dem 0:4 (0:2) am Sonntag gegen Werder Bremen. «Meine Aufgabe ist es, das sachlich zu besprechen. Aber sicherlich nicht heute. Erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann muss man schauen», sagte Virkus nach dem saisonübergreifend zehnten sieglosen Spiel in Serie der Borussen.

In dieser Zeit sind die Gladbacher seit fünf Spielen ohne Tor und stecken nach den ersten drei Saisonspielen mit nur einem Punkt früh in der Krise. «Ich sehe jetzt erstmal einen Fehlstart und sehe ein Ergebnis, was wir uns so nicht gewünscht haben und was es erstmal aufzuarbeiten gilt», meinte Virkus, der für den Wochenstart interne Gespräche ankündigte: «Du musst gucken: wo liegt das Hauptproblem? Das musst du zusammen mit der Mannschaft, zusammen mit dem Trainer aufarbeiten und so schnell wie möglich abstellen. Das ist die Forderung, die ich habe. Und da geht es um den Club.»