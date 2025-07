Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbach leiht Haris Tabakovic für ein Jahr vom Bundesliga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim aus. «Ein echter Mittelstürmer, ein Typ, der uns mit seiner körperlichen Präsenz sofort helfen kann», urteilte Gladbach-Sportchef Roland Virkus am Freitag. In Hoffenheim konnte sich der 31 Jahre alte ehemalige Zweitliga-Torjäger von Hertha BSC in der vergangenen Spielzeit allerdings nicht durchsetzen.

Gleiches gilt in Gladbach für Tomas Cvancara, der nach der Verpflichtung von Tabakovic die Borussen wohl verlassen wird. Der 24 Jahre alte Tscheche steht ebenfalls vor einer Leihe zu Antalyaspor in der Türkei.

Beide Spieler haben mit Ausnahme des Alters ein ähnliches Profil. Cvancara war vor zwei Jahren für gut zehn Millionen Euro von Sparta Prag nach Gladbach gekommen. Inzwischen ist sein Marktwert auf nur noch drei Millionen Euro gesunken. Bei Antalyaspor soll er Spielpraxis sammeln. Auch Tabakovic war nach seinem Wechsel von Hertha BSC zu Hoffenheim dort kein Stammspieler.

Gladbach sucht noch nach einem weiteren Angreifer

Die Gladbacher suchen nun noch nach einem weiteren Angreifer. Alassane Plea hatte die Borussia in Richtung PSV Eindhoven verlassen und Nationalstürmer Tim Kleindienst ist noch längere Zeit verletzt.