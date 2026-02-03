TV-Show in Australien
Gil Ofarim entschuldigt sich bei den Bürgern von Leipzig
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!
RTL. DPA

An Tag 12 des Dschungelcamps überrascht Sänger Gil Ofarim die Kandidaten mit einem Statement zum Davidstern-Skandal.

Lesezeit 1 Minute

Murwillumbah (dpa) – In der zwölften Folge des Dschungelcamps hat sich Sänger Gil Ofarim (43) völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert und sich unter anderem bei den Bürgern der Stadt Leipzig entschuldigt. «Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun», sagte Ofarim in der RTL-Show.

«Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig.»

Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus; Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.

