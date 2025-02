Gidsels WM-Ansage an den DHB: Nichts ist unmöglich

Dänemark strotzt nach dem vierten WM-Erfolg nacheinander vor Selbstvertrauen. Starspieler Mathias Gidsel will seine Titelsammlung erweitern und nimmt die WM in Deutschland ins Visier.

Oslo (dpa) – Dänemarks Welthandballer Mathias Gidsel schickt nach dem vierten WM-Titel in Folge eine klare Ansage an den kommenden WM-Gastgeber Deutschland. «Jetzt haben wir ein neues Niveau erreicht. Drei WM-Titel waren unmöglich. Viermal war noch unmöglicher. Wer sagt, dass ein fünftes Mal für uns unmöglich ist?», sagte der 25-Jährige nach dem souveränen 32:26 im Finale gegen Kroatien. Deutschland richtet in zwei Jahren die Titelkämpfe aus.

Ausnahmeathlet Gidsel von Bundesligist Füchse Berlin hat mit dem dänischen Star-Ensemble fast alles erreicht, was man als Handballer erreichen kann. Zwei Weltmeistertitel, der Olympiasieg in Frankreich – nur eine Trophäe fehlt noch in der Sammlung. «Das nächste Ziel ist Europameister. Olympia, WM-Titel, Europameister in Folge – das klingt wirklich gut», sagte Gidsel und machte der ohnehin schon eingeschüchterten Konkurrenz fast Angst.

Ein anderer Champion als die Skandinavier ist momentan nicht vorstellbar. Die Dänen spazierten quasi ohne Gegenwehr zum WM-Titel. Gidsel avancierte zum Top-Torjäger des Turniers. «Wir sind die beste Nationalmannschaft, die es jemals gab. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass andere so dominant gesiegt haben. Deswegen stelle ich das fest und möchte eigentlich nicht darüber diskutieren», befand Rückraumspieler Rasmus Lauge.