Fußball Ghana löst WM-Ticket – Niederlande und Kroatien auf Kurs

Mohammed Kudus

Ghana hat sich unter einem früheren Bundesligaprofi zum fünften Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren können. In Europa stehen die ersten Entscheidungen kurz bevor.

Accra (dpa) – Ghana hat sich als fünftes afrikanisches Team für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert. Das Team des früheren Bundesligaprofis Otto Addo bezwang zum Abschluss der WM-Qualifikation in der Gruppe I die Komoren mit 1:0 (0:0) und sicherte sich mit nun 25 Punkten den direkten Platz für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko.







