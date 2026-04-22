Lisa Marie Schweizer holt die ersten deutschen Medaillen bei der Gewichtheben-EM in Georgien. Im Reißen bejubelt sie Gold, in der olympischen Zweikampfwertung reicht es für Bronze.

Batumi (dpa) – Lisa Marie Schweizer hat die erste Goldmedaille für Deutschland bei der Gewichtheben-Europameisterschaft im georgischen Batumi gewonnen. Die 30-Jährige holte sich in der olympischen Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm den Titel im Reißen. Schweizer schaffte in der Teildisziplin 109 Kilogramm und erreichte damit eine persönliche Bestleistung auf internationaler Ebene. Die gebürtige Brandenburgerin hatte schon 2022 EM-Gold im Reißen gewonnen.

Bronze im olympischen Zweikampf

In der wichtigen olympischen Zweikampfwertung belegte Schweizer mit einer Leistung von 231 Kilogramm den dritten Platz, im Stoßen wurde sie mit 122 Kilogramm Neunte. Die gebürtige Belarussin Siusanna Walodska gewann als sogenannte neutrale Athletin sowohl im Stoßen als auch im Zweikampf den Titel.

Für den Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) war es am vierten Wettkampftag die erste Medaille bei den Titelkämpfen in Batumi. Die EM dauert noch bis Sonntag.