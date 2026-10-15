Dampfen statt qualmen
Gesundheitsrisiken: Ist Vapen das bessere Rauchen?
Eine junge Frau beim Vaping
E-Zigaretten erzeugen keinen unbedenklichen Dampf: Auch wenn sie weniger Schadstoffe enthalten, können sie die Gesundheit gefährden.
Silas Stein. DPA

Sie liebäugeln mit E-Zigaretten, weil die als risikoärmere Kippen-Alternative gelten? Was Fachleute dazu wissen - und warum sie davor warnen, munter zwischen Dampfen und Rauchen zu wechseln.

Lesezeit 2 Minuten

Berlin (dpa/tmn) – Süßlicher Wassermelonen-Dampf statt beißender Tabakrauch: Vapes werden als Lifestyle-Produkt vermarktet werden – bunt, hip, harmlos.

Letzteres – also harmlos – sind die E-Zigaretten aber nicht, wie auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) klarstellt. Wer dampft, sollte also wissen: Auch damit kauft man sich Gesundheitsrisiken ein.

Aber womöglich etwas weniger als beim klassischen Glimmstängel: Nach Einschätzung der Behörde befinden sich im Dampf von E-Zigaretten im Vergleich zur Tabakzigarette «deutlich geringere Mengen krebserzeugender und anderer gesundheitsschädlicher Stoffe».

Nikotin kann Gehirnentwicklung beeinträchtigen

Doch wie die klassische Zigarette steckt auch in E-Varianten in der Regel Nikotin. Dieser Stoff macht nicht nur abhängig, er erhöht etwa auch den Blutdruck, die Thromboseneigung und die Ausschüttung von Stresshormonen.

Dampfen Kinder und Jugendliche nikotinhaltige E-Zigaretten, kann die Entwicklung ihres Gehirns gestört werden. Auch zu vermehrter Ängstlichkeit kann es kommen.

Erhitzung von Liquids – was entsteht dabei?

Geht es um die Gesundheitsrisiken, geht es auch um die Liquids, also die Flüssigkeiten, die in den Geräten erhitzt werden:

  • Es gibt laut dem BfR Daten, die darauf hindeuten, dass dabei krebserzeugende Substanzen wie Formaldehyd und Acetaldehyd entstehen können.
  • Empfindliche Menschen können auf das Vernebelungsmittel Propylenglycol mit Reizungen der Atemwege und der Augen reagieren.
  • Zudem können einige der Aromen in den Liquids Allergien auslösen.

Langzeitstudien zum Krebsrisiko fehlen noch

Wichtig zu wissen: Zum Krebsrisiko – und auch zu anderen Langzeitfolgen – von E-Zigaretten können Fachleute laut dem Krebsinformationsdienst noch gar keine verlässlichen Aussagen machen. Es fehlen noch Langzeitstudien. Eines ist aber klar: «Der sicherste Weg, Ihr Risiko für Krebs zu verringern, ist komplett mit dem Rauchen aufzuhören», schreiben die Krebs-Experten.

Mal dampfen, mal qualmen – keine gute Idee

Was also tun, wenn man Raucher oder Raucher ist – und von der Kippe mit Tabak loskommen möchte? Für manchen mag der Umstieg auf E-Zigaretten als hilfreicher Zwischenschritt erscheinen.

Allgemein als Mittel zum Rauchstopp lässt sich diese Strategie aber nicht empfehlen, schreibt das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) auf dem Portal «rauchfrei-info.de». Das liegt auch daran, dass dabei Rauchrituale und -gewohnheiten erhalten bleiben – und man dadurch womöglich schneller wieder zur klassischen Kippe greift.

Was man lieber lässt: mal eine Zigarette anzünden, mal die E-Variante anmachen. Den sogenannte «Dual Use» sehen Fachleute kritisch, weil sich dadurch Risiken addieren. Plus: Auch wer nur wenige Tabakzigaretten raucht, kauft sich einen deutlichen Risiko-Anstieg für etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein, heißt es vom BIÖG.

© dpa-infocom, dpa:261015-930-841681/1

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