Dresden (dpa) – Knapp ein Jahr nach ihrem Mehrkampf-Finale bei den Olympischen Spielen in Paris hat Turnerin Sarah Voss ihre Karriere beendet. Wie der Deutsche Turner-Bund einen Tag vor Beginn der deutschen Meisterschaften in Dresden mitteilte, sind seit längerem anhaltende gesundheitliche Probleme Grund für die Entscheidung. Insbesondere die Folgen einer durch Zeckenbiss übertragenen Borreliose-Infektion hätten sie wegen der gesundheitlichen Belastungen an ihre Grenzen gebracht, erklärte die 25-Jährige.

«Ein Lebensabschnitt geht zu Ende. Ich habe meine Karriere als Leistungsturnerin beendet – mit einem weinenden und einem lachenden Auge», schrieb die Kölnerin bei Instagram. In einem emotionalen Video ließ die zweimalige Olympia-Starterin noch einmal Höhen und Tiefen ihrer Laufbahn passieren und bedankte sich bei «einer Sportart, die mich zu der Person gemacht, die ich heute bin».

Ihren größten internationalen Erfolg feierte Voss bei den Heim-Europameisterschaften 2022 in München mit Bronze im Team-Mehrkampf. Trotz einer Wadenverletzung hatte sie der deutschen Riege als letzte Starterin im Sprung die Medaille gesichert. Insgesamt fünfmal wurde sie deutsche Meisterin, darunter zweimal im Mehrkampf. Bei ihrem letzten internationalen Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris belegte sie den 24. Rang im Vierkampf aus Sprung, Schwebebalken, Boden und Stufenbarren.