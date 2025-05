Der Torjäger des 1. FC Köln wird nach Medienberichten auf einem Partyschiff in ein Handgemenge verwickelt. Wenn sein Club am Sonntag in die Bundesliga aufsteigen kann, wird er kaum mitspielen können.

Köln (dpa) – Fußball-Zweitligist 1. FC Köln muss im letzten Spiel der Saison am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern voraussichtlich auf seinen Stürmer Tim Lemperle verzichten. Der 23-Jährige, mit zehn Saisontreffern neben Damion Downs erfolgreichster Torjäger der Kölner, ist nach Berichten mehrerer Medien am Sonntagabend auf einem Partyschiff auf dem Rhein in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt und dabei verletzt worden.

«Wir sind über den Vorfall informiert. Tim wurde am frühen Sonntagabend tätlich angegangen und hat dabei Gesichtsverletzungen erlitten. Nach aktuellem Stand ist es unwahrscheinlich, dass er am kommenden Sonntag einsatzfähig sein wird», wird Kölns Sportdirektor Thomas Kessler in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert.

Für den 1. FC Köln geht es am Sonntag um den Aufstieg in die Bundesliga. Gegen Kaiserslautern benötigen die Rheinländer nur noch einen Punkt, um den direkten Wiederaufstieg perfekt zu machen. Lemperle wird den Club nach dieser Saison verlassen. Er wird mit der TSG Hoffenheim in Verbindung gebracht.