LeBron James baut seine eigene Bestmarke aus und wird auch im 22. Jahr in Folge für das All-Star-Game in der NBA nominiert. Daneben gibt es gleich sechs Neulinge.

Los Angeles (dpa) – LeBron James hat es doch geschafft: Der beste Punktesammler in der Geschichte der NBA nimmt zum 22. Mal in Folge am All-Star-Game der Basketball-Profiliga teil. James wurde am Sonntag von den Head Coaches der Liga als einer der 14 Reservisten für das Spektakel am 15. Februar ausgewählt. Die Serie als Starter war für den 41-Jährigen zuvor nach mehr als zwei Jahrzehnten gerissen. Einzig in seiner Rookie-Saison 2003/2004 war James nicht für das Spiel nominiert worden.

Er fühle sich «wahrhaftig gesegnet und geehrt», sagte James vor dem Spiel seiner Los Angeles Lakers bei den New York Knicks, das L.A. anschließend mit 100:112 verlor. Der Forward steuerte 22 Punkte, fünf Rebounds sowie sechs Assists bei und lag damit ziemlich nah an den Werten, die er pro Spiel in seiner 23. Profi-Saison auflegt.

Neben James wurden gleich sechs Neulinge für das Show-Match der besten Profis ernannt, drei in jeder Conference. Jamal Murray (Denver Nuggets), Chet Holmgren von Meister Oklahoma City Thunder sowie der Israeli Deni Avdija (Portland Trail Blazers) sind erstmals für den Westen dabei und werden von den etablierten Stars Kevin Durant (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) und Devin Booker (Phoenix Suns) begleitet.

Auch ein zukünftiger Schröder-Kollege dabei

Im Osten dürfen sich Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Jalen Duren von Tabellenführer Detroit Pistons sowie Norman Powell (Miami Heat) über ihre erste Nominierung freuen. Zudem bekamen Karl-Anthony Towns (New York Knicks), Donovan Mitchell, zukünftiger Kollege von DBB-Kapitän Dennis Schröder bei den Cleveland Cavaliers, Pascal Siakam (Indiana Pacers) und Scottie Barnes von den Toronto Raptors die Zustimmung der Trainer.

Das Turnier wird in diesem Jahr in einem alternativen Format ausgetragen. Statt eines Spiels Osten gegen Westen wird es zwei US-Teams und eine internationale Mannschaft geben, die in einem Mini-Turnier gegeneinander antreten. Die beiden besten Teams nach einer Art Vorrunde spielen dann den finalen Sieger aus. Das Event findet im Intuit Dome in Inglewood, einem Stadtteil von Los Angeles, statt. Dort tragen sonst die Los Angeles Clippers ihre Heimspiele aus.