Der Enkel des Käfers kommt oft mit niedriger Laufleistung. Das trägt zu seinem guten Abschneiden bei der HU bei - Schwachstellen nicht ausgeschlossen.

Berlin (dpa/tmn) – Wer der Käfer einst wirklich noch so etwas wie ein «Volks»-Wagen zu erschwinglichen Preisen, traf das auf seine Nachfolger der Neuzeit, so auch den Beetle, nicht zu: Teuer waren die nostalgisch angehauchten Karossen. Auch die aktuellen Gebrauchten sind keine Schnäppchen.

Der Beetle hat aber seine Fan-Base. Und so kursieren am Markt meist gut gepflegte Exemplare mit recht wenigen Kilometern auf dem Zähler – was sich in einer guten Bilanz bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) niederschlägt.

Modellhistorie: Zwischen 2011 und 2018 wurde der Beetle von VW hergestellt. 2016 gab es die Modellpflege; die gelifteten Versionen sind an schmaleren Stoßfängern und LED-Heckleuchten zu erkennen. Hinzu kamen neue Ausstattungslinien. Der direkte Vorgänger des Beetle war das Modell New Beetle, das als Wiedergeburt des Ur-Käfers 1997 auf den Markt kam.



Karosserie und Varianten: Das Cabriolet, das Neukunden einst 4.000 Euro Aufpreis kostete, ist die mit Abstand meistverkaufte Version; neben dem Beetle mit Stoffmütze gibt es aber auch das Coupé. Hervorzuheben ist das Sondermodell Beetle Dune: leicht aufgebockt, etwas mehr Spurweite, Stoßfänger mit Unterfahrschutz, schwarze Radlaufverbreiterungen. Und ein Heckspoiler bekam es verpasst.



Abmessungen (laut ADAC): 4,28 m bis 4,29 m x 1,81 m bis 1,82 m x 1,47 m bis 1,50 m (LxBxH); Kofferraumvolumen: 310 l bis 905 l (Cabrio: 215 l bis 430 l).



Stärken: Straffer abgestimmt – für manch einen «sportlicher» – ist der Beetle und liegt damit satter auf der Straße als der Golf VI, auf dem er technisch fußt. Die TÜV-Prüfer finden in allen Jahrgängen mehr mängelfreie Exemplare als im Durchschnitt, konstatiert der «Auto Bild TÜV-Report 2026».



Top sind die Bremsleitungen und -schläuche. Abblendlicht und Blinker sind besser als im Schnitt, Rost am Fahrwerk ist ein Fremdwort. Abgasanlagen sind haltbar, die Abgasuntersuchung (HU) ist meist kein Problem.



Top sind die Bremsleitungen und -schläuche. Abblendlicht und Blinker sind besser als im Schnitt, Rost am Fahrwerk ist ein Fremdwort. Abgasanlagen sind haltbar, die Abgasuntersuchung (HU) ist meist kein Problem. Schwächen: Während die anderen Fahrwerkskomponenten meist ok sind, schwächeln die Antriebswellen ab der sechsten HU, dann beginnt auch Ölverlust ein Thema zu werden. Die Rückleuchten zeigen schon einen Pflichtcheck früher im Fahrzeugalter von elf Jahren Defekte. Auch die Funktion der Bremsen lässt ab HU Nummer fünf öfter zu wünschen übrig.



Pannenverhalten: Beetle von 2015 bis 2018 belegen in der ADAC-Pannenstatistik gute Plätze, als «zuverlässig bis sehr zuverlässig» stuft der Club sie ein. Exemplare mit Erstzulassung von 2012 und 2014 belegen aber nur Plätze im Mittelfeld. Als Pannenschwerpunkt ist dem Club lediglich die Starterbatterie aufgefallen – bei Autos von 2012 bis 2014.



Motoren: Benziner (Vierzylinder, Frontantrieb): 77 kW/105 PS bis 162 kW/220 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 77 kW/105 PS bis 110 kW/150 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Beetle 1.2 TSI Basis (6/2014); 77 kW/105 PS (Vierzylinder); 130.000 Kilometer; 7.597 Euro.

Beetle Cabriolet 1.2 TSI Basis (6/2014); 77 kW/105 PS (Vierzylinder); 130.000 Kilometer; 9.666 Euro.

Beetle Cabriolet 2.0 TDI BMT/Start-Stopp Dune (6/2018); 110 kW/150 PS (Vierzylinder); 137.000 Kilometer; 17.326 Euro.