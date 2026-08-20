Südkoreanischer Hersteller
Genesis bringt SUV mit drehbaren Sitzen
Außenansicht Genesis GV90
Das Oberklasse-SUV GV90 von Genesis soll in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.
Genesis Motor Deutschland. DPA

Die noble Hyundai-Schwester zeigt ihr zweites E-Modell: ein SUV, das vor allem beim Konzept für Sitze und Türen heraussticht.

Lesezeit 1 Minute

San Francisco (dpa/tmn) – Die südkoreanische Automarke Genesis hat mit dem elektrischen GV90 ein neues Oberklasse-SUV vorgestellt. Der 5,29 Meter lange Koloss des noblen Hyundai-Ablegers wurde jetzt in San Francisco enthüllt und soll in den nächsten Monaten auf den Markt kommen, teilt der Hersteller mit.

Der gehobene Anspruch wird beim Sitz- und Tür-Konzept deutlich: Bei 3,25 Metern Radstand gibt es in der hinteren Sitzreihe viel Beinfreiheit über einem beheizten Echtholzboden. Zudem werden beim GV90 gegenläufig angeschlagene Türen eingebaut, die ohne eine Strebe dazwischen auskommen und so laut dem Hersteller eine besonders breite Öffnung ergeben. Die Vordersitze wiederum lassen sich elektrisch um 180 Grad drehen, sodass man etwa während des Ladens mit den Personen im Fond konferieren kann.

Mit 666 PS geht es voran

Die technische Basis teilt sich der GV90 mit dem Hyundai Ioniq 9 und dem Kia EV9, legt aber beim Antrieb etwas nach: Der Akku hat laut Genesis 124 kWh, reicht für rund 500 Kilometer und lädt mit bis zu 350 kW.

Die beiden Motoren in Bug und Heck kommen zusammen auf 490 kW/666 PS und bis zu 800 Nm. Zu weiteren technischen Finessen zählt Genesis einen Deckenairbag sowie eine Luftfederung und eine Hinterachslenkung. Preise für das neue SUV nennen die Koreaner noch nicht.

© dpa-infocom, dpa:260820-930-556060/1

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