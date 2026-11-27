Bei einer Geldanlage wirken sich Gebühren Jahr für Jahr aus – und der Zinseszinseffekt verstärkt ihre Folgen. Wie groß der Unterschied über lange Zeit werden kann.

Berlin (dpa/tmn) – Peter möchte 5.000 Euro anlegen und lässt sich bei seiner Bank beraten. Der Berater empfiehlt ihm einen aktiv gemanagten Fonds, die jährlichen Kosten dafür liegen bei 1,8 Prozent. Die Alternative wäre ein börsengehandelter Indexfonds (ETF), für den Peter jährlich nur 0,3 Prozent Kosten berappen müsste. Er überschlägt den Kostenunterschied schnell im Kopf und kommt auf 75 Euro jährlich. Weil sich das für Peter nicht viel anhört, entscheidet er sich für den Rat des Bankberaters – und wird in den nächsten Jahren sehr viel Gewinn verschenken.

Schuld ist der Zinseszinseffekt. Bei der Geldanlage gibt es einen ganz grundsätzlichen Tipp: «Möglichst früh mit dem Sparen anfangen, um den Zinseszinseffekt zu nutzen», sagt Yann Stoffel, Finanzexperte und externer Mitarbeiter der Stiftung Warentest. Der Zinseszinseffekt besagt: Mit steigender Laufzeit wächst das Vermögen immer stärker, denn die Zinsen werden dem Anfangskapital hinzugefügt und dann erneut verzinst.

Bei den Kosten funktioniert dieser Effekt nun aber genauso, nur eben andersherum. «Sie schlagen umso mehr durch, je länger ich spare», so Stoffel.

Drei Beispiele zur Verdeutlichung

Beispiel 1: Peter legt die 5.000 Euro über 20 Jahre in einen weltweit streuenden Aktienfonds an. Die angenommene Rendite: 7 Prozent pro Jahr – vor Kosten. Entscheidet er sich für den ETF mit jährlichen Kosten von 0,3 Prozent, werden aus den 5.000 Euro in 20 Jahren 18.220 Euro. «Das entspricht einem Gewinn von 13.220 Euro», sagt Yann Stoffel.



Entscheidet sich der Kunde dagegen für den aktiven Fonds (jährliche Kosten: 1,8 Prozent), würde er nur einen Gewinn von 8.455 Euro machen – das sind rund 4.800 Euro weniger. «Es geht hier also nicht um ein paar Prozent, sondern um wirklich große Summen», sagt Yann Stoffel.



Peter legt die 5.000 Euro über 20 Jahre in einen weltweit streuenden Aktienfonds an. Die angenommene Rendite: 7 Prozent pro Jahr – vor Kosten. Entscheidet er sich für den ETF mit jährlichen Kosten von 0,3 Prozent, werden aus den 5.000 Euro in 20 Jahren 18.220 Euro. «Das entspricht einem Gewinn von 13.220 Euro», sagt Yann Stoffel. Entscheidet sich der Kunde dagegen für den aktiven Fonds (jährliche Kosten: 1,8 Prozent), würde er nur einen Gewinn von 8.455 Euro machen – das sind rund 4.800 Euro weniger. «Es geht hier also nicht um ein paar Prozent, sondern um wirklich große Summen», sagt Yann Stoffel. Beispiel 2: Hanna hat 100.000 Euro, die sie für einen Zeitraum von 30 Jahren anlegen möchte. Auch sie rechnet mit einer jährlichen Rendite von 7 Prozent vor Kosten.



Honorar-Finanzanlagenberater Kevin Kronauer rechnet für Hanna aus, welches Endvermögen sie bei verschiedenen Anlagekosten erreichen kann. Bei 0,2 Prozent Kosten sind es etwa 717.000 Euro. Bei 1,0 Prozent Kosten sind es rund 565.000 Euro. Und bei 2,0 Prozent Kosten nur noch etwa 419.000 Euro. Entscheidet sich Hanna also für die Variante mit 0,2 Prozent Kosten statt für die mit 2,0 Prozent hat sie am Ende ein um rund 298.000 Euro höheres Endvermögen.



In diesem Beispiel sieht man: Je höher die anlegte Summe ist und je länger die Laufzeit, umso mehr macht sich auch der Zinseszinseffekt negativ bemerkbar. Denn: «Die Kosten reduzieren nicht nur in dem jeweiligen Jahr die Rendite, sondern das für die Kosten aufgewendete Kapital kann auch in allen Folgejahren keine Rendite mehr erzielen», sagt Kevin Kronauer.



Hanna hat 100.000 Euro, die sie für einen Zeitraum von 30 Jahren anlegen möchte. Auch sie rechnet mit einer jährlichen Rendite von 7 Prozent vor Kosten. Honorar-Finanzanlagenberater Kevin Kronauer rechnet für Hanna aus, welches Endvermögen sie bei verschiedenen Anlagekosten erreichen kann. Bei 0,2 Prozent Kosten sind es etwa 717.000 Euro. Bei 1,0 Prozent Kosten sind es rund 565.000 Euro. Und bei 2,0 Prozent Kosten nur noch etwa 419.000 Euro. Entscheidet sich Hanna also für die Variante mit 0,2 Prozent Kosten statt für die mit 2,0 Prozent hat sie am Ende ein um rund 298.000 Euro höheres Endvermögen. In diesem Beispiel sieht man: Je höher die anlegte Summe ist und je länger die Laufzeit, umso mehr macht sich auch der Zinseszinseffekt negativ bemerkbar. Denn: «Die Kosten reduzieren nicht nur in dem jeweiligen Jahr die Rendite, sondern das für die Kosten aufgewendete Kapital kann auch in allen Folgejahren keine Rendite mehr erzielen», sagt Kevin Kronauer. Beispiel 3: Henry entscheidet sich für einen Sparplan mit monatlichen Einzahlungen in Höhe von 100 Euro über 40 Jahre. Auch hier sollen die Beiträge breit gestreut in Aktien fließen. Um ein besseres Gefühl für den realen Wert des Sparplans nach 40 Jahren zu erhalten, soll mit einer jährlichen Rendite von 5,1 Prozent gerechnet werden. «Das ist die mittlere Rendite von weltweiten Aktien nach Abzug der Inflationsrate», sagt Finanzexperte Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.



Bei einer «günstigen» Anlage in ETFs kann man mit jährlichen Kosten in Höhe von 0,2 Prozent des Guthabens rechnen. Demgegenüber steht eine Anlage zu «typischen Kosten», bei der von jeder Einzahlung vier Prozent Kosten abgezogen werden – zuzüglich der laufenden Kosten in Höhe von 1,5 Prozent pro Jahr. «Kosten in vergleichbarer Höhe, manchmal auch deutlich höher, fallen bei vielen Fondssparplänen und fondsgebundenen Rentenversicherungen an», sagt Nauhauser.



In der Variante «günstig» hat Henry nach 40 Jahren einen Vermögenszuwachs nach Kosten von rund 97.000 Euro erzielt. In der Variante «typisch» sind es dagegen nur rund 52.000 Euro. «Die höheren Kosten sorgen dafür, dass etwa die Hälfte der Kapitalmarkterträge in die Taschen der Finanzindustrie und ihrer Vermittler fließen», sagt Nauhauser. Am Risiko für den Kunden ändert sich dagegen nichts, er trägt es in beiden Fällen zu 100 Prozent selbst.

Aktives Management mit zweifelhaftem Erfolg

Alle drei Beispiele zeigen: Die Gesamtkosten einer Geldanlage haben großen Einfluss auf deren Rendite. Darum sollten Anleger das immer im Blick haben.

Können aktiv gemanagte Fonds am Ende aber nicht vielleicht doch eine höhere Rendite als ein passiver ETF bringen – was höhere Kosten dafür wieder ausgleicht? «Grundsätzlich kann ein einzelner aktiver Fonds natürlich besser als der Markt abschneiden», sagt Kevin Kronauer. Doch niemand kann die Kursentwicklung einzelner Aktien oder eines ganzen Aktienfonds vorhersehen. Empirische Untersuchungen zeigen Yann Stoffel zufolge, dass aktives Management darum nichts bringt.

Kosten runter, Rendite rauf

Für die Fondsauswahl bedeutet das: Die Kosten lassen sich beeinflussen, die Rendite nicht. «Ein aktiver Fonds mit beispielsweise 1,20 Prozent jährlichen Kosten muss gegenüber einem vergleichbaren ETF mit 0,20 Prozent Kosten also erst mal ungefähr einen Prozentpunkt zusätzliche Rendite pro Jahr erwirtschaften, damit Anleger nach Kosten überhaupt beim gleichen Ergebnis landen», sagt Kronauer.

Wer sein Glück und den Zufall herausfordern möchte, kann sich natürlich trotzdem für den meist teureren Weg entscheiden. Günstiger und in der Regel auch erfolgreicher ist aber der Weg über breit gestreute, markttypische Weltaktien-ETF.