Viele Eltern sparen für ihre Kinder oder verwalten deren Geldgeschenke. Je nachdem, wie sie das Geld anlegen, gelten dafür jedoch bestimmte Pflichten und Regeln.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Die Eltern sind gerade etwas knapp bei Kasse, würden mit der Familie aber gern in den Skiurlaub fahren. Da fällt ihnen das Konto des Kindes ein, auf welches sie seit der Geburt monatlich einzahlen. Sie bezahlen damit den Urlaub – immerhin hat das Kind ja auch etwas davon. Und letztlich ist es ja ohnehin ihr Geld, oder?

«Das stimmt so nicht. Hier könnte das Kind die Eltern auf Rückzahlung verklagen», sagt Rechtsanwalt David Riechmann von der Verbraucherzentrale NRW. Damit so etwas nicht passiert, kommen hier Antworten auf wichtige Fragen zum Thema.

Welche finanziellen Pflichten haben Eltern?

«Im Rahmen ihres Sorgerechts haben Eltern auch die Vermögensbetreuungspflicht für ihr Kind», sagt Rechtsanwältin Britta Schönborn. So müssen Eltern etwa Geld, das ihr Kind geschenkt bekommt, schützen und erhalten.

«Das beinhaltet, dass Eltern es grundsätzlich auch nur im Sinne der Kinder ausgeben und das Geld auch nicht für den normalen Lebensunterhalt einsetzen dürfen», sagt Finanzexperte Markus Latta vom Verbraucherservice Bayern. Für Dinge wie Essen, Bekleidung oder Schulsachen gebe es das Kindergeld.

Als Ausnahme nennt Britta Schönborn eine wirtschaftlich angespannte Situation in der Familie, in der es dann aber nicht um den oben geschilderten Skiurlaub geht – sondern um lebensnotwendige Dinge. «Auch wenn das Kind ein teures Auslandsschuljahr machen möchte, kann man als Eltern auf solche Reserven zurückgreifen», so Schönborn. Für normale Klassenfahrten gelte das aber nicht, denn das sei kein freiwilliger Wunsch des Kindes, sondern eine gemeinsame Schulveranstaltung.

Eltern kommt aber nicht nur die Pflicht zu, das Geld ihrer Kinder zu verwalten. Sie müssen es möglichst so anlegen, dass es sich vermehrt. «Bei kleineren Summen ist es sicher auch kein Problem, das Geld einfach im Sparschwein zu lassen», sagt David Riechmann. Für größere Summen sei ein Tages- oder Festgeldkonto völlig ausreichend.

Britta Schönborn zufolge könne später kein Kind darauf klagen, dass seine Eltern sein Vermögen nicht in einen ETF (börsengehandelten Indexfonds) angelegt haben. Anders sieht es dagegen aus, wenn ein Kind etwa eine Schenkung über 10.000 Euro von den Großeltern erhält und die Eltern dieses Geld über 15 Jahre einfach auf dem Girokonto belassen. «Das könnte man dann schon als grob fahrlässig auslegen und die Eltern dann auch verklagen», so Schönborn.

Ähnliches gilt, wenn die Eltern das gesamte Geld eines Kindes sehr risikoreich anlegen und beispielsweise wild mit Kryptowährung spekulieren. «Wenn ich die Geldanlage für das Kind dagegen breit streue, dann dürfen durchaus auch etwas risikoreichere Anlagen dabei sein», sagt Britta Schönborn.

Muss ich das Geld auf den Namen des Kindes anlegen?

Nein, dazu sind Eltern nicht verpflichtet. «Ich kann auch einfach ein Unterkonto bei mir anlegen», sagt Britta Schönborn. In der Praxis wählen allerdings viele Eltern oder Großeltern den Weg, das auf den Namen des Kindes zu machen, so Markus Latta. Der Grund: steuerliche Vorteile. «Auch für jedes Kind kann man dann den Sparer-Pauschbetrag von 1.000 Euro pro Jahr für Kapitalerträge nutzen», sagt Markus Latta.

Ein weiterer Pluspunkt: Das Geld ist auch dann sicher, wenn die Eltern in finanzielle Schieflage geraten und Insolvenz anmelden. «Auch im Fall einer Trennung kommt dieses Geld nicht in den Scheidungsausgleich», sagt Markus Latta.

Gibt es auch Nachteile, wenn Eltern das Geld auf den Namen der Kinder anlegen?

«Mir muss einfach klar sein, dass das Kind mit dem 18. Geburtstag den vollen Zugriff auf dieses Geld hat und damit dann auch machen kann, was es will», sagt Britta Schönborn. So könne es durchaus passieren, dass Eltern oder Großeltern viele Jahre auf dem Konto Geld für die Ausbildung oder den Führerschein eingezahlt hätten. «Wenn das volljährige Kind dann aber lieber eine Weltreise machen möchte, kann ich nichts dagegen tun», sagt David Riechmann. Deshalb ist gut zu überlegen, wie groß die Summe auf einem solchen Konto wirklich wird.

Zudem geht mit der Volljährigkeit auch die Verantwortung für das angelegte Geld auf das Kind über. Doch nicht jeder 18-Jährige möchte von heute auf morgen ein Aktiendepot verwalten. «Für diesen Fall muss ich meinen Eltern dann eine Vollmacht erteilen, damit sie diese Aufgabe weiter für mich übernehmen können», sagt David Riechmann.

Und: Eben weil das Geld mit dem 18. Geburtstag auf das Kind übergeht, zählt es ab sofort auch zu dessen Vermögen. «Das kann sich nachteilig auswirken, wenn ich beispielsweise Bafög beantragen möchte», sagt Britta Schönborn.

Was ebenfalls zum Problem werden könnte: Leben Eltern in Trennung, kann der unterhaltszahlende Elternteil ab der Volljährigkeit darauf bestehen, dass das Kind zunächst sein Vermögen aufbraucht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, bevor die Zahlungen fortgesetzt werden.

Gibt es noch weitere Möglichkeiten, Geld für Kinder zu verwalten?

«Früher hat man dazu häufig ein Sparbuch genutzt, was aber wegen der geringen Zinsen kaum mehr eine Rolle spielt. ETF-Sparpläne sind wirtschaftlich lukrativer. Das Sparbuch gilt im Unterschied dazu allerdings als sogenanntes Inhaberpapier. Selbst wenn es also auf den Namen des Kindes läuft, gehört es demjenigen, der es in der Schublade liegen hat.

Wollen Eltern oder Großeltern mitbestimmen, was Kinder mit dem Geld anstellen, können sie eine sogenannte zweckgebundene Schenkung vornehmen – etwa für die schulische Ausbildung. Davon kann dann etwa ein High-School-Jahr bezahlt werden, nicht aber die Weltreise.