Egal, ob Sparkasse, Volksbank oder ein anderes Institut: Bei der Bargeldabhebung am Automaten ist eines immer gleich: Die Karte kommt vor dem Bargeld raus. Aber warum eigentlich?

Berlin (dpa/tmn) – Wer Bargeld am Geldautomaten abhebt, kennt das: Nach Eingabe der gewünschten Bargeldsumme und der PINs kommt zunächst die Karte wieder aus dem Automaten – erst anschließend das Geld. Aber warum ist das so?

«An Geldautomaten in Deutschland wird die Karte vor dem Bargeld ausgegeben, um zu verhindern, dass Kundinnen und Kunden ihre Karte vergessen», sagt Kartenexperte Matthias Lange vom Bundesverband deutscher Banken. «Erfahrungen aus der Praxis zeigen: Wenn zuerst das Geld kommt, konzentrieren sich viele darauf und lassen eher die Karte im Automaten zurück.»

Zu langes Zögern führt zu Kartenverlust

Kommt allerdings zuerst die Karte wieder aus dem Schacht, sind Kundinnen und Kunden gezwungen, diese zunächst zu entnehmen, ehe sie an das eigentliche Ziel ihres Vorhabens kommen: das Bargeld. So sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass eines von beidem vergessen wird. Wird die Karte nicht entnommen, wird auch das Bargeld gar nicht erst ausgegeben.

Das führt dann aber zu weiteren Konsequenzen: Wird die Karte nicht innerhalb einer bestimmten Zeit entnommen, wird sie eingezogen. Meist bleiben Kundinnen und Kunden dafür 30 Sekunden Zeit. «Da die Angestellten in den Filialen in der Regel keinen Zugriff auf die Geldautomaten haben, ist es auch in diesem Fall nicht möglich, die Karte einfach wieder auszuhändigen», sagt Matthias Lange. Kundinnen und Kunden müssen dann eine Ersatzkarte bei ihrer Bank bestellen.