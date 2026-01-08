Geisterfahrer auf der Autobahn: So reagieren Sie richtig

«Achtung, Ihnen kommt ein Geisterfahrer entgegen» - diese Meldung kennen viele aus dem Radio bei der Autofahrt. Auch Handy- oder Auto-Apps warnen heutzutage. Was macht man in so einem Fall am besten?

Berlin (dpa/tmn) – Sie sind auf einer Strecke unterwegs, für die es eine Geisterfahrer-Ansage gibt? Dann ist defensiv zu fahren oberstes Gebot, heißt es vom Auto Club Europa (ACE). Denn ob jemand absichtlich gewendet hat oder unabsichtlich falsch aufgefahren ist – Ihnen könnte auf der Autobahn ein Wagen entgegenkommen.

Das ist konkret zu tun:

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und fahren Sie nicht schneller als 80 Stundenkilometer.

Ordnen Sie sich möglichst rechts ein.

Überholen Sie keine anderen Autos.

Halten Sie etwas mehr Abstand zum Wagen vor Ihnen, das schafft einen Puffer für unerwartetes Bremsen oder Ausweichen.

Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, um andere auf eine Gefahrensituation aufmerksam zu machen.

Wenn möglich, verlassen Sie die Strecke kurz über die nächste Ausfahrt oder an einem Rastplatz. Laut ACE dauern die meisten Falschfahrten nur wenige Minuten.

Verfolgen Sie weiter den Verkehrsfunk, um zu erfahren, ob die Gefahrenlage noch anhält.

Wenn Ihnen ein Falschfahrer auffällt

Sollten Sie selbst jemanden bemerken, der in falscher Richtung auf der Autobahn unterwegs ist, verständigen Sie am besten sofort die Polizei. Wer das automatische Notrufsystem seines Autos nutzt, übermittelt dadurch gleich die Position.

Versuchen Sie jedoch nicht selbst, jemanden zu stoppen. Sie können allerdings denjenigen mit Lichthupe oder Hupe auf die Gefahr hinweisen.

Wenn Sie selbst der Geisterfahrer sind

Sollten Sie selbst feststellen, dass Sie zum Beispiel falsch aufgefahren und entgegen der Fahrtrichtung unterwegs sind, auf keinen Fall wenden oder rückwärtsfahren – auch wenn das zuerst logisch erscheinen mag. Schalten Sie stattdessen Licht und Warnblinker ein, damit man sie gut sieht.

Fahren Sie deutlich langsamer und lenken Sie das Auto zum nächstgelegenen Fahrbahnrand. Das ist je nachdem, auf welcher Spur Sie sind, der Standstreifen oder nahe der Mittelleitplanke. Dort stoppen und aussteigen, hinter die Leitplanke treten und auf die Polizei warten.