Sie wollen einen hübschen Adventskalender gestalten - aber bitte mit möglichst wenig Aufwand und Bastelmaterialien? Für diese Idee braucht es vor allem eines: fleißige Dosensammler.

Köln (dpa/tmn) – Manchmal nimmt man sie gefüllt vom Einkaufen mit nach Hause und kann sie – einmal leer – dort dann einfach sammeln. Es gibt sie aber auch leer zu kaufen: Weißblechdosen. Wer 24 oder mehr davon mit Deckel hat, kann die Dosen umfunktionieren, etwa zu einem selbstgemachten Adventskalender.

Für eine Bastelidee der DIY Academy in Köln braucht man neben den Dosen in unterschiedlichen Größen lediglich:

Tonpapier (beispielsweise in Grau)

gemustertes (Geschenk-)Papier (zum Beispiel in Weiß und Grau)

eine Schere

einen Bleistift

ein Lineal

transparentes Klebeband

einen Klebestift

einen weißen Lackstift, mit dem man auch Papier beschriften kann

Und so geht es in drei Schritten:

1. Weißblechdosen verkleiden

Dafür misst man zunächst die Höhe und den Umfang jeder Dose aus – wenn diese denn unterschiedliche Größen haben. Rechnen Sie beim Umfang jeweils einen Zentimeter hinzu, damit sich die Enden des Papiers später überlappen können – und schneiden Sie mit Hilfe von Bleistiftmarkierungen jeweils eine passende Banderole für jede Dose aus dem gemusterten Papier aus.

Das Papier wird nun eng um die Dosen gewickelt. An den Enden können Sie es jetzt mit Klebeband fixieren.

2. Zahlenaufkleber auf die Dosen kleben

Nun aus dem Tonpapier 24 Streifen ausschneiden. Am besten sind diese 1,5 bis 3 Zentimeter breit und fallen einen Zentimeter länger aus als der jeweilige Dosenumfang. Anschließend 24 Kreise ausschneiden, die zur Größe der Dosen passen. Den jeweils zur Dose gehörigen Kreis mittig mit Klebestift auf den größenmäßig dazugehörigen Papierstreifen kleben.

Schreiben Sie nun mit dem weißen Lackstift die Zahlen von 1 bis 24 auf die Kreise.

3. Zahlen aufkleben, Geschenke einpacken

Die Streifen mit den Zahlenetiketten nun mittig um die verkleideten Dosen legen und die Enden auf der Rückseite mit transparentem Klebeband befestigen. Jetzt müssen nur noch die Dosen mit den Geschenken befüllt – und verschlossen werden. Aufstellen lassen sie sich dann etwa in einem Regal.

Ein Tipp: Wem das Erstellen der Zahlenkreise zu viel Arbeit ist, der kann auch fertige Adventskalendersticker mit Zahlen auf die verkleideten Dosen kleben.