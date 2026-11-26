Wer seinen Bart pflegen will, der findet dafür allerlei Mittelchen in den Regalen der Drogerien, Parfümerien und Co. Gut, wenn man dann weiß, was da wirklich drinnen ist - und zu welchem Preis.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) – Regelmäßig warmes Wasser – und alle paar Tage ein Shampoo: Das sollte ein Vollbart sehen, damit sich Stylingprodukte, Hautschüppchen und Talg nicht langfristig zwischen den Barthaaren ansammeln können. Doch lohnt sich dafür ein teures Bartshampoo?

Die Zeitschrift «Öko-Test» (Ausgabe 12/2026) hat 23 Bartshampoos zu Preisen zwischen 2,99 und 33,74 Euro pro 250 Milliliter ins Labor geschickt. Das für den Geldbeutel erfreuliche Ergebnis der Untersuchung: In puncto Inhaltsstoffe überzeugen auch die drei günstigsten Produkte im Test («Elkos For Men Barber Shop Bartshampoo», «Isana Men Bart Shampoo» und «Joolea Men 2-in-1 Bartshampoo» für jeweils 2,99 Euro pro 250 Milliliter). Sie gehören zu den insgesamt 12 getesteten Produkten, denen die Öko-Tester die Note «sehr gut» verleihen.

Ungesunder Duft? Zwei Markenprodukte rasseln durch

Insgesamt acht Bartshampoos schneiden «gut» ab, darunter auch das teuerste im Test («Störtebekker Beard Shampoo Crusoe» für 33,74 Euro pro 250 Milliliter). Ein Produkt ist «befriedigend». Zwei Markenshampoos im mittleren Preissegment rasseln als «mangelhaft» durch.

In beiden fand das Labor «unerwünschte Duftkomponenten», wie es von den Testern heißt: in einem die polyzyklische Moschusverbindung Galaxolid und Cashmeran. Erste steht demnach in der Europäischen Union kurz vor der Einstufung als wahrscheinlich fortpflanzungsgefährdend – und muss mittlerweile als allergisierender Duftstoff unter der Bezeichnung Hexamethylindanopyran in der Inhaltsstoffliste deklariert werden.

Cashmeran ähnelt den polyzyklischen Moschusverbindungen strukturell. Und die Tester wiesen den Duftstoff auch im zweiten als mangelhaft bewerteten Bartshampoo nach – neben Salicylsäure. Die hat etwa hornlösende Eigenschaften, weshalb sie zum Beispiel in Anti-Schuppen-Shampoos zum Einsatz kommt, steht laut «Öko-Test» allerdings wegen des Verdachts reproduktionstoxischer Eigenschaften in der Kritik. Für die Öko-Tester ist das ein Grund für Punkteabzug.

Kämmen und pflegen – etwa mit Mandelöl

Ein Fazit der Öko-Tester: Sie halten die «teils hohen Preise einiger Bartshampoos» für «kaum gerechtfertigt». Empfehlenswerte Produkte gibt es schließlich schon für weniger Geld. Und: Man kann ihnen zufolge aber auch mal ein mildes Haarshampoo ausprobieren, das «im Zweifelsfall günstiger ist».

Ein Tipp zudem: Den Vollbart mit einer Naturborstenbürste bearbeiten, um gröbere Schmutzpartikel und Knötchen schon vor dem Waschen zu lösen. Bei einem langen Vollbart kann auch Bartöl oder -balsam sinnvoll sein. Auch dafür braucht es laut «Öko-Test» aber keine teuren Kosmetikprodukte: Jojoba-oder Mandelöl erfüllen den Zweck – nämlich der Haut Feuchtigkeit und Fett zurückzugeben – demnach ebenso.