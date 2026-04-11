Süß, sauer, salzig, crunchy
Gehobelt statt geraspelt: Karottensalat im Asia-Style
Ein Teller mit Karottensalat im Asia-Style steht auf dem Tisch
Für den Karottensalat im Asia-Style werden die Möhren nicht geraspelt, sondern mit dem Sparschäler gehobelt, bis nichts mehr von der Möhre übrig ist.
Doreen Hassek. DPA

Karotten mal anders: Mit Reisessig, Sojasauce und Ahornsirup zaubert Food-Bloggerin Doreen Hassek aus dem geraspelten Klassiker einen asiatisch inspirierten Frische-Kick mit Erdnüssen und Chili.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa/tmn) – Die Karotte gehört zu meinem absoluten Lieblingsgemüse. Ich mag sie wirklich in jeder Form. Gekocht, roh, im Kuchen, im Kartoffelstampf und so weiter. Nur eins mochte ich schon als Kind nicht: klassischen Karottensalat, geraspelt, mit Äpfeln, Zitrone und Honig.

Ich weiß, dass die meisten ihn so mögen und ich weiß nicht, woher es bei mir kommt, dass ich ihn nicht mag. Aber so ist es eben. Nun habe ich aber einen Karottensalat entdeckt, in den könnte ich mich sprichwörtlich einfach reinlegen. Er ist süß-sauer-salzig und er ist asiatisch – wahrscheinlich mag ich ihn deswegen so gerne. Also, an die Möhre, fertig, los!

Zutaten

Für die Basis:

  • 2 große Karotten
  • 1 rote Zwiebel
  • eine Handvoll glatte Petersilie
  • 1 Hand gesalzene Erdnüsse

Für das Dressing:

  • 3 EL Reisessig
  • 2 EL Sojasauce
  • 2 EL Sesam- oder Erdnussöl
  • 2 EL Ahornsirup
  • 1/2 TL Chiliflocken

Zubereitung

Die Karotten putzen und dann mit dem Sparschäler in Streifen hobeln, bis nichts mehr von den Karotten übrig ist, außer einem großen Haufen, der aussieht wie «Karottenschalen».

Die Zwiebel putzen und in feine halbe Ringe schneiden. Die Petersilie und die Erdnüsse hacken. Alles zusammen mit den Karotten in eine Schüssel geben.

Nun das Dressing aus den oben genannten Zutaten aus Reisessig, Sojasauce, Sesamöl, Ahornsirup und Chiliflocken anrühren und über den Salat geben.

Alles ca. 15 min durchziehen lassen. Die Karotten fallen dann etwas zusammen, sind aber immer noch knackig und das Dressing macht den Salat unfassbar saftig.

Ich hoffe, er schmeckt euch genauso gut wie mir. Guten Appetit!

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/

© dpa-infocom, dpa:260411-930-930703/1

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