Rasentennis liegt Tatjana Maria. Die 38-Jährige zieht beim Turnier in Eastbourne ins Endspiel ein. Ihre Gegnerin kann das Match wegen körperlicher Probleme nicht beenden.

Eastbourne (dpa) - Tennisspielerin Tatjana Maria hat in Eastbourne das Endspiel erreicht und greift nach ihrem fünften Turniersieg auf der WTA-Tour. Die 38-Jährige profitierte im Halbfinale des Rasenturniers von der Aufgabe ihrer Gegnerin Jelena Ostapenko. Die frühere French-Open-Siegerin aus Lettland kehrte nach körperlichen Problemen und einer Regenpause beim Stand von 1:6 und 2:1 nicht mehr auf den Platz zurück.

Damit bleibt Maria in Eastbourne ohne Satzverlust. Im Finale trifft die frühere Wimbledon-Halbfinalistin und zweifache Mutter am Samstag auf Madison Keys aus den USA. Auch Keys' Gegnerin Petra Marcinko aus Kroatien gab im zweiten Semifinale nach verlorenem ersten Satz auf.

Blutdruck gemessen bei Ostapenko

«Es war von Beginn an ein hartes Match. Es ist nie schön, so zu gewinnen», sagte Maria im Interview auf dem Platz. Ostapenko hatte im ersten Satz sichtlich mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Beim Stand von 1:4 musste sich die 29-Jährige beim Seitenwechsel medizinisch untersuchen lassen. Bei der Lettin wurden die Temperatur und der Blutdruck gemessen.

Ostapenko konnte aber erst einmal weiterspielen, verlor den ersten Durchgang nach 37 Minuten jedoch mit 1:6. Im zweiten Satz musste die Partie an der englischen Südküste wegen Regens unterbrochen werden. Danach gab Ostapenko auf.

Das Turnier in Eastbourne dient Maria, die in der Weltrangliste derzeit nur auf Platz 112 liegt, als Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am kommenden Montag in London.