Im zweiten Spiel der Preseason der NBA hat Basketball-Superstar LeBron James sein Debüt für die Philadelphia 76ers gegeben. Ein Deutscher sollte sich als Spielverderber geben.

Brooklyn (dpa) – Basketball-Superstar LeBron James hat sein Debüt für die Philadelphia 76ers in der Vorbereitung auf die neue Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA verloren. Gegen den deutschen Weltmeister Moritz Wagner und die Brooklyn Nets unterlag der 41-Jährige trotz einer ansprechenden Leistung mit 108:114.

James war nach acht Jahren bei den Los Angeles Lakers im Sommer zu den 76ers gewechselt und stand im zweiten Spiel der Preseason nun erstmals auf dem Feld – gemeinsam mit der erwarteten Startformation um Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey und V.J. Edgecombe.

Lob von Trainer Nurse

Der erfolgreichste Punktesammler in der NBA-Geschichte kam nur in der ersten Halbzeit zum Einsatz und steuerte in 18 Minuten Spielzeit zehn Punkte, fünf Assists, vier Rebounds und einen Steal bei. «Ich war froh, endlich wieder ein paar Minuten mit den Jungs spielen zu können, mit denen ich in den letzten eineinhalb, zwei Wochen im Training hart zusammengearbeitet habe», sagte James.

Für James sind die Sixers der vierte Club, für den er in seiner NBA-Laufbahn spielt. Vor den Lakers war der Olympiasieger auch für die Cleveland Cavaliers (2003 bis 2010 und 2014 bis 2018) sowie die Miami Heat (2010 bis 2014) aktiv. «Er ist ein großartiger Passgeber, und das hat er heute Abend definitiv unter Beweis gestellt», sagte Philadelphias Cheftrainer Nick Nurse.

Moritz Wagner überzeugt als Starter

Auf Seiten der Nets überzeugte mit Wagner ein weiterer Neuzugang. Der 29-Jährige kam zur neuen Spielzeit von den Orlando Magic und durfte gegen die Sixers erstmals von Beginn an ran. Wagner präsentierte sich gewohnt aggressiv gegen den Ball und legte in 18 Minuten auf dem Feld sechs Zähler, vier Steals, drei Rebounds und einen Assist auf.

Während Brooklyn durch den Heimerfolg in der Preseason bei zwei Siegen aus zwei Spielen steht, kommt Philadelphia auf einen Erfolg und eine Niederlage.