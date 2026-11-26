



Diese gemeinsame Aktion soll die Bevölkerung sensibilisieren. Vornehmlich Kinder und Jugendliche sollen auf die besonderen Gefahren im Bahnbereich/-betrieb sowie richtiges Verhalten auf Bahnanlagen hingewiesen werden.



Dort wo Züge fahren ist kein Platz für Spiel und Abenteuer. Das Betreten von Bahnanlagen und Gleisen darf nur an dafür vorgesehenen Stellen erfolgen - dies unter Beachtung einer besonderen Sorgfaltspflicht.



Unerlaubtes Überqueren der Gleise kann eine Straftat darstellen. In jedem Fall handelt es sich aber um eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einem Verwarnungs- oder Bußgeld geahndet werden kann.



Wichtige Hinweise hierzu sind unter www.bundespolizei.de nachzulesen.



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Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

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