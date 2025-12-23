Gefahr an Weihnachten: Daran sollten Tiere nicht knabbern

Schokolade, Nüsse, Rosinen: Was für uns lecker klingt, kann für Hund und Katze schnell gefährlich werden. Welche Weihnachtsfallen lauern noch im Wohnzimmer?

Wiesbaden/Hamburg (dpa/tmn) – Leckereien, Dekorationen und Festessen – vieles, das uns an Weihnachten Freude macht, birgt ein Risiko für unsere tierischen Mitbewohner – Vergiftungen können die Folge sein. Die Tierschutzstiftung Vier Pfoten erklärt, wovon man seinen Liebling rund um die Feiertage fernhalten sollte.

1. Schokolade

Schokolade ist für Hunde und Katzen gefährlich. Sie enthält häufig Theobromin, das schon in kleinen Mengen Erbrechen, Durchfall, Herzrasen sowie übermäßigen Durst und Wasserlassen auslösen kann. Besonders gefährlich ist dunkle Schokolade – sie enthält mehr Theobromin als weiße oder Vollmilchschokolade.

2. Nüsse

Bittermandeln und Macadamianüsse sind für Hunde gefährlich. Schwere Vergiftungssymptome können auftreten. Katzen können durch Nüsse Verdauungsprobleme, Durchfall oder sogar eine Bauchspeicheldrüsenentzündung erleiden. Und: Macadamianüsse sind auch für Samtpfoten giftig.

3. Rosinen

Auch Christstollen und Nussmischungen sind für Haustiere tabu, da sie Rosinen enthalten können. Die Weinbeeren können bereits in kleinen Mengen die Nieren schädigen oder sogar zu akutem Nierenversagen führen. Darauf weist auch der Zentralverband der Heimtierbranche (ZZF) hin.

4. Weihnachtsbaum

Man sollte seinen Vierbeiner vorsichtig an den Weihnachtsbaum heranführen. «Am besten ist es, den Hund oder die Katze einmal Gelegenheit zum Schnuppern am Baum zu geben», rät Sabrina Karl von Vier Pfoten.

Verhindern sollte man unbedingt, dass das Tier an den Zweigen leckt oder daran kaut. Die Nadeln von Tannen können gesundheitliche Probleme wie Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen, warnt die Heimtier-Expertin.

5. Baumschmuck

Beim Schmücken gilt: möglichst keine Glaskugeln ins untere Baumdrittel hängen. Holt ein Tier sie vom Baum, können sie in viele Scherben zersplittern. Die feinen Splitter können versehentlich eingeatmet oder aufgeleckt werden.

Haustierhalter sollten grundsätzlich auf Lametta, Engelshaar oder Kunstschnee verzichten. Werden lange Fäden verschluckt, kann ein Darmverschluss drohen. Auch gefährliche Giftstoffe können in Deko enthalten sein.

6. Festbraten

Dem Vierbeiner zur Feier des Tages etwas vom Festessen abgeben? Keine gute Idee. Salzige, fettige und gewürzte Speisen können beim Tier schnell zu Magenbeschwerden führen, warnt der ZZF.

Auch Reste von Weihnachtsgans oder -ente sollten nicht im Futternapf landen. Gekochte Knochen von Geflügel können schnell splittern und innere Verletzungen verursachen.

Wer seinem Liebling zum Fest etwas Gutes tun will, kann im Zoofachhandel nach besonderen Snacks wie Kauknochen, Keksen, Vitamin-Pasten oder Kaustreifen Ausschau halten.