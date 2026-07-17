Gefährlich oder nicht: Darf man bei Gewitter duschen?

Droht mir bei Gewitter unter der Dusche ein Stromschlag? Das fragen sich etliche Leute. Experten verraten, worauf es ankommt und wann man besser warten sollte.

Offenbach (dpa/tmn) – Draußen donnert es und rund um das Haus schlagen die Blitze ein – kann ich jetzt eigentlich duschen? Oder droht dann bei einem möglichen Blitzeinschlag Gefahr aus dem Duschkopf in Form von starker elektrischer Energie? Kommt darauf an, lautet zusammengefasst die Antwort des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE). Und zwar auf das Haus und den vorhandenen Blitzschutz.

Denn: In Gebäuden mit funktionierendem Blitzschutzsystem ist man laut VDE sicher. Auch unter der Dusche.

Ohne Blitzschutz kommt es drauf an, wie die Wasserleitungen und die Elektroinstallation ausgeführt sind.

In modernen Gebäuden sind die Leitungen in der Regel aus Kunststoff. Sie leiten im Vergleich zu Leitungen – etwa aus Kupfer, Stahl oder Blei – den Strom und damit auch den Blitz nicht. Im Altbau ist das nicht immer gegeben.

In älteren Gebäuden sind laut VDE im Bereich der Bäder die metallenen Einrichtungen wie Wasserleitungen, Badewanne und Co. miteinander elektrisch verbunden und an den Haupt-Erdungsanschluss des Hauses angebunden. Ist dieser sogenannte Potenzialausgleich ordentlich hergestellt, ist die Benutzung der Dusche bei Gewitter laut VDE ungefährlich. Natürlich gemäß dem Falle, es wurde sauber und nach Vorschrift gearbeitet und alle Verbindungen sind noch intakt.

Gefahr droht laut Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen daher eher in unsanierten oder generell in schlecht instand gehaltenen Altbauten.

Heißt also: Man darf schon während eines Gewitters duschen. Wer sich allerdings nicht sicher ist, welchen Blitzschutz das Haus hat, oder aus welchem Material die Wasserleitungen sind, wartet vielleicht vorsichtshalber lieber, bis das Gewitter vorbeigezogen ist.

Gewitter ist weitergezogen: Wie weit ist weit genug?

Laut Verband Wohneigentum, wenn das Gewitter 10 Kilometer entfernt ist. Das kann man ermitteln, indem man den Zeitraum zwischen Blitz und Donner grob zählt. Liegt er bei 30 Sekunden oder länger, ist dieser Abstand gegeben.

Auch wenn man etwa eine halbe Stunde lang keinen Donner mehr gehört hat, kann man demnach wieder beruhigt in die Dusche oder Badewanne steigen.