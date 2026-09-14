Der chinesische Hersteller Geely will nun hierzulande mit dem kleinen E2 die Städte erobern - und Marken wie VW, Citroën oder Hyundai das Leben schwer machen.

Raunheim (dpa/tmn) – Der kommende VW ID.Up, der Citroën ë-C3 und der Hyundai Inster bekommen neue Konkurrenz aus China: Geely bringt noch in diesem Herbst den E2 in den deutschen Handel – zu Preisen ab 19.990 Euro.

Dafür gibt es einen Fünftürer von 4,14 Metern, der fünf Plätze und einen 375 bis 1.320 Liter großen Kofferraum bietet. Außerdem haben die Chinesen unter der Rückbank noch ein Staufach eingebaut und eine Ablage fürs Ladekabel unter der Bughaube installiert.

Zur Ausstattung zählen laut Geely unter anderem immer sieben Airbags und ein knappes Dutzend Assistenzsysteme, die dem E2 die laut Geely in dieser Klasse nicht selbstverständlichen fünf Sterne im Euro-NCAP-Test einbringen.

Die Reichweite kann auf bis zu 345 Kilometer anwachsen

In der Basisversion fährt die über die Hinterachse angetriebene E2 dem Hersteller zufolge mit einem 60 KW/82 PS starken E-Motor und einem Akku von 35,35 kWh, der für 252 Normkilometer reicht. Für 4.000 Euro mehr gibt's einen Motor mit 85 kW/116 PS, einen auf 47,14 kWh vergrößerten Akku, mit dem der Aktionsradius auf 345 Kilometer wächst.

Eilig darf man es im E2 allerdings nicht haben: Die Höchstgeschwindigkeit liegt für beide Varianten bei 130 km/h und die maximale Ladeleistung am Wechselstrom bei 6,6 und am Gleichstrom bei 60 und 80 kW.