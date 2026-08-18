Welche Farbe hat Ihr Auto? Mit Schwarz, Weiß oder Grau gehören Sie zur Mehrheit. Ein bunter Farbtupfer auf der Straße fällt dagegen nicht nur auf, sondern kostet bei den Gebrauchten meist auch mehr.

Berlin (dpa/tmn) – Wem es beim Auto auf die Farbe ankommt, der muss bei Lila am tiefsten in die Tasche greifen. Zumindest, wenn es um Gebrauchtwagen geht. Denn da sind Lila, Gelb oder Grün im Durchschnitt am teuersten. Das ergab eine Auswertung der Autobörse «mobile.de».

Grundlage der Auswertung waren die von Juli 2025 bis Juli 2026 auf «mobile.de» inserierten gebrauchten Pkw. Aspekte wie Fahrzeugtyp, Alter und Marke wurden dabei gänzlich außen vor gelassen – es ging nur um den Einfluss der Farbe auf den mittleren Preis eines Gebrauchtwagens.

Lila kostet im Schnitt an die 38.000 Euro

Demnach kostet ein lila Gebrauchtwagen im Schnitt 37.990 Euro. Gelbe Pkw liegen nur gut 1.000 Euro darunter und grüne knapp 2.000 Euro. Dagegen können Autokäufer und -käuferinnen bei silbernen oder braunen Fahrzeugen meistens sparen. Silberne Pkw kosten im Durchschnitt 18.320 Euro, braune liegen noch einmal 840 Euro darunter.

Was rar ist, treibt den Preis in die Höhe: Die Farben Lila, Gelb und Grün machen weniger als drei Prozent des Gebrauchtauto-Angebots aus. Außerdem seien in diesen Farbgruppen vergleichsweise häufig hochpreisige Sportwagen, Luxusfahrzeuge oder leistungsstarke Modellvarianten zu finden – das beeinflusse den Durchschnittspreis natürlich entsprechend stark.

Insgesamt dominieren laut der Auswertung am deutschen Gebrauchtwagenmarkt unauffällige Farben. Mehr als die Hälfte aller Autos ist schwarz (21,8 Prozent), grau (17,4 Prozent) oder weiß (14,9 Prozent).

Blau als Farb-Preis-Kompromiss

Wer es dennoch lieber bunt mag, hat bei Blau die größte Auswahl an preisgünstigen Autos – obgleich es hier auch viele hochpreisige Modelle gibt, wie «mobile.de» mitteilt. Dennoch kostet ein blauer Gebrauchter im Durchschnitt 22.960 Euro, was der Autobörse zufolge in etwa dem Schnitt des Gesamtmarkts entspricht.