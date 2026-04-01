Senf, Zwiebeln und ein Hauch Zitrone – das steckt in der ungewöhnlichen Füllung den Hering. Doch er ist nicht nur gefüllt, sondern auch richtig knusprig. Eine schwedische Köchin hat dafür einen Trick.

Börringekloster (dpa/tmn) – Innen gefüllt und außen richtig schön kross: Anita Zieme vom Restaurant «Anita im Börringekloster» in Schweden überrascht ihre Gäste mit dem Hering nach schonischer Art (nach der Region Schonen) gleich doppelt.

In die Füllung kommt eine Senfmischung mit regional typischen grob-scharfen Senf. Für die Panade nutzt Zieme statt Mehl Panko, einem aus Japan stammendes Paniermehl, das aus Weißbrot ohne Kruste hergestellt wird. Ähnlich wie klassische Semmelbrösel wird die Haut beim Braten dadurch noch knuspriger als beim Panieren mit Mehl.

Zutaten für 8 Heringsportionen:

Für den Fisch:

16 frische Heringsfilets (es gehen auch abgepackte aus dem Supermarkt)

1 Prise Salz

1 Prise weißer Pfeffer

100 g Panko oder stärkehaltiges Mehl z.B. aus Roggen, Weizen, Mais oder Kichererbsen

Butterschmalz nach Vorliebe zum Braten

Dill zum Dekorieren

Für die Füllung:

1 große Zwiebel

1 EL grober Senf

1 TL Zitronensaft

1 Prise Salz

1 Prise Zucker

2 EL gehackte Petersilie

Zubereitung:

Alle Heringsfilets waschen, 8 davon mit etwas Abstand mit der Hautseite nach unten auf ein Küchenpapier legen. Filetoberseite bei Bedarf trocken tupfen. Danach Zwiebel kleinhacken und mit Senf, Zwiebel, Zitronensaft, Petersilie, Salz und Zucker in einer Schüssel vermischen. Die Füllung mit einem Esslöffel so auf die Filets verteilen, dass rundherum noch ordentlich Abstand bleibt, denn sonst quillt später die Füllung seitlich raus. Nun die restlichen acht Heringsfilets mit der Haut nach oben jeweils einzeln auf die Filets mit der Füllung legen und etwas andrücken. Panko oder Mehl für die Panade auf einen flachen Teller geben. Nun jedes Doppel-Filet mit Vorder- und Rückseite im Mehl wenden. Danach mit dem flachen Handballen die Doppel-Filets von oben nochmals zusammendrücken, damit sie schön zusammenkleben. Die Füllung fungiert hier auch als Klebestoff, um beide Filets zusammenzuhalten. Anschließend die gefüllten Heringsfilets in Butterschmalz auf beiden Seiten goldbraun anbraten. Danach auf einem Teller oder in einer Schüssel anrichten. Wer mag, kann frischen Dill über den Hering streuen.

Dazu passen Kartoffelbrei und Preiselbeeren.