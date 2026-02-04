Wie gelingt gebackener Spitzkohl, der außen würzig und innen buttrig weich ist? In diesem Rezept setzen eine würzige Marinade und ein fruchtig-nussiges Topping das Gemüse neu in Szene.

Berlin (dpa/tmn) – Spitzkohl ist eine besonders zarte Kohlsorte. Lecker mariniert und im Ofen gebacken entwickelt er deftige Röstaromen und wird buttrig weich. Diese Variante des Foodblogs «Zucker&Jagdwurst» kommt völlig ohne tierische Produkte aus. Je nach Geschmack kann statt pflanzlichem aber auch Joghurt auf Milchbasis verwendet werden.

Zutaten für 4 Portionen

Für den Spitzkohl:

1 Spitzkohl

4 EL Olivenöl

1 EL Senf

1 TL Paprikapulver (süß)

0.5 TL Chilipulver

1 EL Agavendicksaft

Salz

Pfeffer

Für den Kräuterjoghurt:

250 g Sojajoghurt

1 Knoblauchzehe

15 g frische Minze

40 g frische Petersilie

Für das Walnuss-Granatapfel-Topping:

20 g Walnüsse

0.5 Granatapfel

0.5 Zitrone (Saft)

Zubereitung

Den Strunk entfernen und den Spitzkohl vierteln. Die Schnittseiten mit Salz einreiben und mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Anschließend Olivenöl, Senf, Paprikapulver, Chilipulver und Agavendicksaft zu einer Marinade verrühren. Den Spitzkohl mit der Marinade gründlich einpinseln, den Rest zur Seite stellen. Die Stücke für 4–5 Minuten in etwas Öl von beiden Schnittseiten in einer Pfanne anbraten. Anschließend wird der Kohl in einer Auflaufform abgedeckt für circa 40 Minuten bei 200 Grad (Umluft) gebacken. Währenddessen die Zutaten für den Joghurt pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Für das Topping die Walnüsse hacken, den Granatapfel in einer Schüssel mit Wasser entkernen und beides zusammen mit Zitronensaft abschmecken. Den fertigen Spitzkohl mit Kräuterjoghurt, dem Walnuss-Granatapfel-Topping und der übriggebliebenen Marinade servieren.