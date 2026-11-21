Knuspriges Baguette, würziges Pesto, Parmesan: Grünkohl muss nicht als mächtiger Klassiker auf den Tisch, findet Rezeptentwicklerin Mareike Pucka. Was dem Rezept eine besondere und leichte Note gibt.

Berlin (dpa/tmn) – Grünkohl geht nur deftig mit Mettwurst, Knacker und Kasseler? Von wegen! Ich verbinde das Wintergemüse zwar sofort mit gemütlichen Familientreffen und habe es als deftige, üppige Mahlzeit abgespeichert. Super lecker, aber für die Feierabendküche eher ungeeignet.

Ich wollte deshalb ausprobieren, ob es nicht auch schneller und frischer geht. Herausgekommen ist ein würziges Grünkohlpesto auf herzhaftem Zwiebelbaguette.

Das Brot wird kurz angegrillt und dadurch herrlich knusprig. Darauf kommt das würzige Pesto, getoppt mit Parmesan und Pinienkernen. Richtig lecker! In dicke Scheiben geschnitten macht sich das Baguette übrigens auch prima auf dem Weihnachtsbrunch-Buffet. Wer es richtig fancy mag, gibt zum Schluss noch einen Spritzer Hot Honey darüber. Dahinter steckt eine würzige Honigsoße mit Jalapeños, die dem Ganzen eine feine Schärfe verleiht.

Zutaten für 4 bis 6 Personen

500 g frischer Grünkohl, gewaschen und geputzt

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Butterschmalz

150 ml Wasser

Salz, Pfeffer

2 Zwiebelbaguettes

30 g Pinienkerne

30 ml Olivenöl

2 Zweige Thymian

4 EL geriebener Parmesan

20 g Pinienkerne

optional: Hot Honey

Zubereitung in 10 Schritten

Den gewaschenen und geputzten Grünkohl in einem großen Topf mit kochendem Wasser 3 Minuten blanchieren. Kurz kalt abspülen, in einer Salatschleuder trockenschleudern und grob hacken. Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. In einer großen Pfanne 1 EL Butterschmalz erhitzen, Zwiebel und Knoblauch dazugeben und glasig dünsten. Den Grünkohl dazugeben, mit 150 ml Wasser aufgießen, kräftig mit Salz und Pfeffer würzen und bei mittlerer Hitze abgedeckt 15 Minuten schmoren lassen. Komplett auskühlen lassen. Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Fett rösten und abkühlen lassen. Für das Pesto den Grünkohl mit 30 g Pinienkernen und 30 ml Öl in ein Gefäß geben und pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Baguettes quer halbieren, mit dem Pesto bestreichen und unter dem 250 Grad heißen Flächengrill 5 Minuten rösten. Baguettes mit Thymian, Parmesan sowie den restlichen Pinienkernen toppen und optional mit Hot Honey beträufeln – und heiß servieren!

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