Fußballprofi beendet Karriere aus religiösen Gründen

Erst im September unterschrieb Silvan Wallner einen Vertrag in Linz. Nun trifft der Schweizer eine im Profifußball seltene Entscheidung.

Linz (dpa) – Der Schweizer Fußball-Profi Silvan Wallner hat seine Karriere aus religiösen Gründen beendet. «Jesus Christus möchte ich folgen und der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden», sagte der 22-Jährige laut Angaben seines letzten Clubs, dem FC Blau-Weiß Linz. «Für mich als Profi heißt dies, dass ich von nun an am Samstag nicht erwerbsmäßig Fußball spielen will.»

Der österreichische Verein teilte mit, dass sich beide Seiten auf eine vorzeitige Vertragsauflösung verständigt hätten. Wallner spielt seit September in Linz, er kam vom FC Zürich. Sein Vertrag lief ursprünglich bis 2026. Wallner habe dem Club mitgeteilt, «dass er sich aufgrund privater Gründe» nicht mehr in der Lage fühle, seine aktive Profikarriere als Fußballer weiterzuführen.

«Zuallererst liegt es mir am Herzen mich bei den Verantwortlichen, dem Staff und dem ganzen Team von Blau-Weiß Linz zu bedanken», sagte Wallner. «Zusätzlich spreche ich auch ein großes Dankeschön an alle Personen aus, die mich bislang in sportlicher Hinsicht begleitet und unterstützt haben. Ich bin gläubiger Christ und lese die Bibel. Die Entscheidungen für mein Leben treffe ich selbst.»