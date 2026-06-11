Fußball für den Tisch: So bauen Sie ein Stadion aus Pappe

Und Tor: Das kann man sich jetzt nicht nur angucken, sondern auch selbst schießen. Mit ein wenig Bastelarbeit und Spielfiguren sogar Zuhause im eigenen Stadion.

Köln (dpa/tmn) – Zugucken reicht Ihnen nicht? Wer rund um die Fußball-WM selbst kicken mag, kann das auch direkt im heimischen Wohnzimmer tun: in einem selbstgebastelten Miniaturstadion aus Pappe mit Figuren wie Tipp-Kick.

Das Spielfeld plus die Tore und Banden dafür lassen sich laut der DIY Academy in Köln etwa aus übriggebliebenen Kartons von Bestellungen oder Verpackungen von Elektrogeräten kreieren. Die Pappe sollte etwa drei Zentimeter dick sein und mindestens 72 mal 50 cm groß.

Zusätzlich brauchen Sie:

grünen Bastelfilz (ca. 40 mal 50 Zentimeter)

Sprühkleber

selbstklebendes Klettband

einen weißen Textilstift

einen Bleistift

ein Stahl-Lineal

eine Schere und ein Cuttermesser

gegebenenfalls weitere Kartonreste für Tribünen und Co.

Und so geht’s in wenigen Schritten:

1. Das Spielfeld nach Plan ausschneiden

Schneiden Sie aus Ihrem Karton ein 72 mal 50 Zentimeter großes Rechteck aus – aus ihm entstehen Spielfeld, Banden und Tore. Das Papp-Spielfeld selbst ist 50 Zentimeter lang und 39,2 Zentimeter breit. Die darüber hinausgehende Länge und Breite der Pappe wird für Banden und Tore genutzt.

Die Tore öffnen Sie für Bälle, indem Sie mit dem Cutter jeweils in der Mitte der kurzen Seiten ein Rechteck von 12 Zentimeter Breite und 7 Zentimeter Höhe angrenzend an das Spielfeld ausschneiden. Die Banden zum späteren Hochklappen sind auf jeder Seite etwa 5 Zentimeter breit.

Die DIY Academy stellt dafür eine Vorlage zur Verfügung. Zu finden ist sie online als PDF auf der Webseite der Academy (unter www.diy-academy.eu/tipp-kick-fuer-fans).

Ein Tipp der DIY-Experten aus Köln: Verwenden Sie beim Ausschneiden ein Metalllineal als Führung für das Cuttermesser.

2. Filz wird zum Spielrasen

Schneiden Sie nun den grünen Bastelfilz passgenau zur Spielfeldfläche aus Pappe zu.

Verkleben Sie den Filz anschließend mit Sprühkleber auf dem Spielfeld. Den Kleber dabei kurz ablüften lassen. Der Filz haftet der DIY Academy zufolge so häufig besser – und verrutscht beim Auflegen nicht.

3. Spielfeld markieren

Mittellinie, Mittelkreis und Torräume mit Bleistift auf dem Filz vorzeichnen.

Sind sie korrekt eingezeichnet, können sie die Linien mit einem weißen Textilstift nachziehen.

4. Stadion zusammenbauen

Die Tore und Banden falten und aufstellen – wie in der Vorlage vorgesehen.

Befestigt man die umgeklappten Laschen mit Klettband statt etwa Klebeband, lässt sich das Stadion nach dem Spiel flach zusammenlegen und platzsparend verstauen.

Wer mag, kann zusätzlich kleine Tribünen aus Kartonresten bauen oder Zuschauerfiguren aus Papier.

Banden und Spielfeld kann man außerdem bemalen, etwa mit den Farben einer Nationalmannschaft.