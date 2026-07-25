Nur Ricarda Funk schaffte es von den Deutschen im Kajak-Cross bis ins Finale und ging wie schon im Kajak leer aus. Damit bleiben die Deutschen bei der WM ohne Einzelmedaille.

Oklahoma City (dpa) – Zum Abschluss der Kanuslalom-Weltmeisterschaften in Oklahoma-City hat Ricarda Funk die erste Einzelmedaille für die Deutschen knapp verfehlt. Im Kajak-Cross sorgte die 34 Jahre alte Kajak-Olympiasiegerin von Tokio mit Platz vier für das beste Ergebnis aus deutscher Sicht. Den Sieg holte sich die Schweizerin Alena Marx vor der australischen Paris-Olympiasiegerin Noemi Fox. Dritte wurde die Spanierin Miren Lazkano.

«Grundsätzlich bin ich happy mit dem Finale, der vierte Platz tut gerade extrem weh, es ist bitter», sagte Funk, die schon im Kajak als Fünfte knapp das Podium verpasste. Somit blieben die Deutschen wie schon bei der WM im Vorjahr in Australien ohne Einzelmedaille.

2025 im Penrith Whitewater Stadium gab es zweimal Silber im Team. Diesmal holten nur die Canadier-Männer im Teamwettbewerb mit Lennard Tuchscherer (Leipzig), Timo Trummer (Zeitz) und Sideris Tasiadis (Augsburg) die Bronzemedaille hinter Großbritannien und Frankreich. Damit setzt sich der Abwärtstrend der Deutschen fort.