Die Schwester Kia punktet mit ihrer Transporter-Baureihe PV, doch jetzt zieht Hyundai nach. Die Großraumlimousine Staria fährt nun ebenfalls elektrisch - und parkt künftig auch an der Laderampe.

München (dpa/tmn) – Hyundai bietet den Staria nun auch als E-Auto an und hat daher weitere Varianten der Großraumlimousine aufgelegt. Für Preise ab 57.450 Euro gibt es den Van mit bis zu sieben Sitzen oder luxuriösen Captain Chairs demnach jetzt auch mit Elektroantrieb und einer der wenigen 800-Volt-Batterien in diesem Segment.

Der Akku hat 84 kWh und ermöglicht eine Reichweite von 430 Kilometern. Danach lädt er mit bis zu 256 kW in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine mit 160 kW/218 PS, die an der Vorderachse montiert ist und ein Spitzentempo von 184 km/h ermöglicht.

Viel Platz und eine Stromversorgung für Werkzeuge

Parallel mit der Elektroversion legen die Koreaner erstmals auch eine Cargo-Variante der Großraumlimousine auf. Ebenfalls elektrisch angetrieben, zielt sie für 57.495 Euro auf Gewerbekunden und startet mit leerem Laderaum. Während vorn drei Personen sitzen können, ist hinten dann laut Hyundai Platz für bis zu drei bepackte Euro-Paletten. Die Nutzlast liegt bei rund 1.100 Kilo.

Neben dem ebenen Wagenboden birgt der Elektroantrieb gerade in der gewerblichen Variante laut Hyundai einen weiteren Vorteil. Weil der Akku als Powerbank genutzt werden kann, haben Handwerker mit diesem Fahrzeug immer Strom für ihre Werkzeuge.